「愛迪生」的死對頭！竟是「死亡射線」害死了他？

《死亡射線：特斯拉死因大調查》拼湊250份FBI解密文件、挖掘秘密實驗室 原型重建再現死亡射線。（Discovery頻道提供）

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中時電子報
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揭秘歷史真相！名人死因不單純！背後恐有「陰謀論」或是更撲朔迷離的迷團！物理學家—史蒂芬·霍金於上月逝世，享壽76歲，獲全球粉絲悼念緬懷、被世人譽為最接近神的男人；不過另外一位同被譽為最接近神的男人—「交流電之父」尼古拉．特斯拉，在離世時其慘境卻讓人唏噓…。

特斯拉為20世紀最偉大的科學家之一、更是愛迪生的死對頭，他所發明的無線電、手機和交流電，徹底改變了人類的生活方式，但在1943年，他被發現陳屍於旅館房間，房內保險箱敞開，研究檔案不翼而飛。特斯拉逝世遺留下的疑團，與他的一生傳奇同樣撲朔迷離。

2016年，聯邦調查局解密了250份文件，為特斯拉在世最終的研究和離世前最後的時日帶來全新見解，這些文件揭露了特斯拉構想出的一種名為「死亡射線」的武器，而美國、蘇聯等世界強國都對此武器深感興趣。

Discovery探索頻道推出全新節目《死亡射線： 特斯拉死因大調查》，探索科學家尼古拉．特斯拉不翼而飛的研究檔案和結果，試圖解開這位天才發明家的死亡之謎。由軍事情報分析師傑克墨菲領導的專家團隊，取得獨家未加密編輯的聯邦調查局文件，並由工程師組成團隊，嘗試建造第一個全尺寸的可運作原型致命武器—死亡射線。

《死亡射線： 特斯拉死因大調查》將於4月14日起每周六晚間11點首播，將聚焦特斯拉的研究，以及他在通訊和交通技術方面的諸多貢獻，並拼湊出這位發明家不為人知的人生和發明。（Discovery頻道提供）

《死亡射線： 特斯拉死因大調查》節目中，軍事調查員傑克墨菲和特斯拉歷史學家卡麥隆普林斯跑遍世界各地，四處尋找特斯拉的發明，以及保險箱中神秘消失的研究。

從特斯拉在紐約長島秀崙的最後一間美國實驗室，到他第一間在美國的科羅拉多實驗室，再到特斯拉塞爾維亞的故鄉，團隊遍尋消失的文件和新線索，試圖組合出特斯拉的死亡射線。墨菲和普林斯訪問許多不同背景的相關人士，包括與特斯拉在世親戚的罕見對談。團隊在塞爾維亞發現了扭轉世人看待特斯拉和死亡射線武器的新文件。節目團隊取得前所未見的文件，深探特斯拉親手完成的手繪草圖和死亡射線的研究。

在調查過程中，他們將此新發現與工程師阿隆科喬分享，由他組成團隊來建造並測試特斯拉死亡射線的原型。如果科喬的團隊能夠證明建造、啟動這個致命武器實屬可行，也許正是特斯拉被謀殺的原因。特斯拉的死亡射線可能讓二戰的形勢天平傾斜，世界強權無不爭相取得這項發明，或至少讓它不至落於敵人手中。並由工程師組成團隊，嘗試建造第一個全尺寸的可運作原型致命武器—死亡射線。

Discovery探索頻道全新系列《死亡射線： 特斯拉死因大調查》將於4月14日起每周六晚間11點首播，將聚焦特斯拉的研究，以及他在通訊和交通技術方面的諸多貢獻，並拼湊出這位發明家不為人知的人生和發明。

(中時電子報)

尼古拉．特斯拉為20世紀最偉大的科學家之一、更是愛迪生的死對頭，他所發明的無線電、手機和交流電，徹底改變了人類的生活方式，但在1943年，他被發現陳屍於旅館房間，房內保險箱敞開，研究檔案不翼而飛。特斯拉逝世遺留下的疑團，與他的一生傳奇同樣撲朔迷。離（Discovery頻道提供）

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