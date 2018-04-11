高中生頭痛 普拿疼吃太多中毒

彰化醫院毒物科主任廖曜磐說，服用普拿疼過量會導致藥物中毒。（鐘武達攝）

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廖曜磐主任提醒病患服用普拿疼的注意事項。（鐘武達攝）

蔡姓高中生疑因課業壓力過大頭痛，6小時內連續服用20顆俗稱普拿疼的乙醯胺酚後，不僅頭還是痛，而且開始嘔吐，緊急到衛福部彰化醫院急診研判是「普拿疼中毒」。毒物科主任廖曜磐說，普拿疼中毒會導致噁心、嘔吐，嚴重者甚至危及生命。

廖曜磐表示，彰化醫院急診室今年已收治2起普拿疼中毒案，另名28歲江姓女子是在1天服用30顆，他提醒，普拿疼中毒後都先呈現腸胃道症狀，若稍有不察，還可能誤以為吃壞肚子。

蔡姓男高生因為頭痛吃普拿疼後不止，從晚餐後到凌晨總服用兩排共20顆，事後覺得噁心不斷嘔吐才就醫。廖曜磐研判是普拿疼中毒，緊急洗胃及解毒劑治療，很快就恢復。蔡的頭痛症狀，廖曜磐檢查研判是功課壓力引起的壓力性頭痛。

江姓女子患有思覺失調症，心情不好覺得頭痛，1天吃了約30顆普拿疼，也出現噁心、嘔吐等腸胃道症狀，經緊急處理很快狀況就解除。

廖曜磐表示，普拿疼是一種溫和鎮熱解痛成藥，經過肝臟代謝，效果通常很不錯，其代謝機轉中所產生的中間產物由肝臟代謝，但量太多時，肝臟負荷不了可能會損傷，萬一吃進太多又沒有及時就醫，恐引發急性肝炎，甚至肝衰竭危及生命。

他強調，市售普拿疼每顆500毫克，1天通常吃3至4顆，萬一頭痛未能舒緩，還是要看醫師 。成人短時間服用普拿疼超過7.5公克(15顆左右)，或小孩體重每公斤服用超過140毫克，就有中毒危險。

(中時)

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