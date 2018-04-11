最新調查：4成肝病患者不吃藥追蹤 主因竟是這個

肝基會和統一超商今舉辦聯合募款活動，呼籲大家發揮善心，根除肝病。（倪浩倫攝）

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全台現有超過300萬名B、C肝患者，平均每44分鐘，就有1人因肝病過世；然而，一項最新在雲、嘉偏鄉進行的調查發現，不到2成患者會持續接受治療，更有4成患者在罹病後不回診、不吃藥，大部分人的原因都是自認「身體沒有異狀」；醫師提醒，染B、C肝不治療，會惡化成肝硬化，甚至肝癌，以B肝為例「肝癌風險暴增100倍」。

肝病防治學術基金會去年進行「保肝全壘打」計畫，選在苗栗大湖試辦，共收案55名B肝C肝病友，進行包括病毒量、腹部超音波等檢查，甚至有個管師定期透過電話，提醒患者回診與規律服藥；肝基會副執行長粘曉菁說，一年下來，病友的追蹤率從4成提升至8成，穩定接受治療者，更從9％大幅躍升至61％。

肝基會在今年3~4月間，陸續在雲嘉8個偏遠鄉鎮實行「保肝全壘打2.0」計畫，派出16名專責醫師下鄉，第一線替民眾做篩檢和治療評估，並協助患者掛號、轉診、後續追蹤，總計服務包括2000名B、C肝病友，並將替500人進行C肝基因型檢驗，幫助他們申請C肝口服新藥的健保給付。

肝基會和統一超商今舉辦聯合募款活動，統一超商部長林立莉說，7-ELEVEN深入全台各縣市，店內多有許多座位，能提供團體做公益，和肝基會合作的13年來，每年平均舉辦24場肝病篩檢活動，也透過在門市擺放DM，來傳達正確的保肝概念，今年門市肝臟篩檢人次將突破1萬人。

粘曉菁說，7-ELEVEN深入全台社區，有助正確傳達肝病的衛教知識，肝基會每次要下鄉進行篩檢時，都有賴他們提供場地，以及告知在地居民相關資訊；她補充，包括「保肝全壘打2.0」計畫在內，今年預期提供33萬5000人的服務人次，包括2萬多人的肝病／病毒量檢查，1200人腹部超音波檢查，7-ELEVEN門市篩檢1500人、就醫補助等等，盼大家踴躍捐款，一起根除肝病。

肝基會表示，民眾若有任何有關肝病的疑問，或想知道肝病篩檢的時間與地點，都可撥打免付費電話0800-000-583。

(中時)

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