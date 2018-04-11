贈獎》于安迪「我不在乎」送美味蝴蝶餅

2018年04月11日 15:33 中時電子報 蔡曉婷

音樂發聲夢想家于安迪推出《我不在乎》EP

好友溫兆倫當推手並跨刀對唱合拍MV 徐嘉良擔任製作人

首支主打〈我不在乎〉唱出熟男心事：「說不在乎的，往往最在乎」

因為不能忘記年輕時的夢想，一個在年輕時就被稱為「點唱機」的駐唱歌手—于安迪，終於發行了個人首張EP《我不在乎》，第一主打是由久違了的溫兆倫與其合唱的同名單曲〈我不在乎〉；來自遼寧，素有「鋼鐵漢子」之稱的于安迪年輕時暫別歌手夢，現在好友溫兆倫的勸說之下，也曾涉足唱片製作的他終於決定走向幕前，作為歌手正式出道。有好友溫兆倫的相挺，加上資深音樂人徐嘉良，三個大男人在錄音室裡就「玩」出了這首〈我不在乎〉，不止對唱，溫兆倫也抽空一起拍攝MV，講出成熟男人在面對愛情時總是口是心非，「說不在乎的，往往最在乎」。

（圖／東聲唱片提供）

紅遍兩岸三地，被視為天才的藝人--溫兆倫，情義跨刀與于安迪合唱了EP同名主打〈我不在乎〉，以兄弟情誼的角度詮釋這首旋律經典的傷感情歌，並特地與于安迪一同拍攝這首主打歌的MV，不但用深刻的唱功也用精湛的演技替好友撐腰跨刀，呈現出來的成果讓人驚艷！替于安迪EP操刀的一代音樂大師徐嘉良，創作的曲子多達千餘首流傳仍廣為人知，製作過的華語歌手唱片數百張相當可觀。徐嘉良老師除了擔綱專輯製作，也在EP中收錄三首替于安迪量身的創作，讓這張音樂作品充滿巨流時代風格元素。而于安迪在這張EP中的抒情歌曲，都是用一種紳士溫柔的口吻去陳述感情狀態，以及自身心情的整理調適，徐嘉良老師形容：「富有鐵漢柔情的渾厚嗓音，相當符合歷經豐富人生經驗後成熟內斂的感情態度，也非常適合成為成熟男人失戀後的K歌必備曲！」

于安迪【我不在乎】feat 溫兆倫官方完整版 Official MV

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◎ 活動日期：4月11日～4月24日中午12時截止

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史奈德蝴蝶餅-蜂蜜芥末、墨西哥小辣椒口味56G兩包一組

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(中時電子報)