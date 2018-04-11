MLB》前獅隊洋將執教 大都會開季10戰9勝創紀錄

前統一獅洋將米奇，現任大都會總教練。(路透)

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中時電子報
/綜合報導
大都會塞斯佩迪斯。(美聯社)

旅台就是神！大都會11日再演逆轉秀，以8比6氣走馬林魚，拉出7連勝，開季10戰拿下9勝，也創下隊史新紀錄。而大都會的總教練不是別人，正是前統一獅洋將米奇（Mickey Callaway），今年甚至是他首次擔綱大聯盟教頭重任！

米奇也成為20世紀開始以來，第3位上任頭10戰就拿9勝的大聯盟教頭，前一次是1988年紅襪教頭摩根（Joe Morgan）的10連勝。而在米奇達陣後不久，紅襪以14比1痛宰洋基，開季9勝1敗續創隊史新高，新教頭柯拉（Alex Cora）也加入了這個俱樂部。

米奇帶領大都會打出驚奇開季，韌性尤其令人驚豔，11日他們又克服兩度落後的劣勢，弗洛瑞斯（Wilmer Flores）8局上以陽春炮追平，「古巴飛彈」塞斯佩迪斯（Yoenis Cespedes）9局上再用二壘打敲進致勝分與保險分，最後由「終結者」法米利亞（Jeurys Familia）守下本季第6次救援成功。

「太不可置信了，」弗洛瑞斯說：「感覺就像別隊攻下1分，接著我們就會討回兩分一樣，我們全都團結一心！」

驚人的是，大都會本季有9戰曾經落後，最終有8場完成「逆轉勝」。而對手得分的23局，大都會有20次也在下半局得分，幾乎馬上就能還以顏色。

此外，貢獻勝利打點的塞斯佩迪斯，賽前有疑似罹患流感的症狀，米奇說，當他問塞炮要不要休息一天的時候，「他看著我的樣子好像我瘋了。從最後結果來看，要是我沒有讓他上場，說不定我們今天還贏不了呢。」

(中時電子報)

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