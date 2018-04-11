《財訊雙週刊》政治香火不能斷 政二代接棒搶票

2018年04月11日 15:58 中時電子報 盧宏奇 、文／郭瓊俐 編輯／、文／郭瓊俐

年底縣市議員選舉，大量藍綠政二代接棒參選，這些政二代普遍有年輕、高學歷、外形佳的特色。為何台灣的政治人物，都要傳承政治香火呢？政二代參選一定有主場優勢嗎？

今年2月春節前夕，民進黨台南市議員參選人李宗翰偕同多位返鄉青年，召開「推動地方創生」記者會，年僅27歲的他，背著後壁區製作的茄芷袋背包，大談對台南社區發展、青創及青農產業的規畫。而他大名鼎鼎的母親─台南市議會議長賴美惠，刻意未出席記者會，把場子交給年輕人。

但3月的東山佛祖媽平安遶境，賴美惠還是帶著李宗翰，跑遍遶境的所有庄頭，一個個向鄉親介紹李宗翰，他也跟著議長母親握到了每一雙手、敬了每一杯酒。

逢人就介紹「地方創生」競選理念的李宗翰，不喜歡被貼上「政二代」標籤，但提到跑行程時，還是坦承「有媽媽帶著，我才能拿到入場券。」

這是政二代的優勢，因為父母的知名度和經營基層的實力，第二代年輕參選人可以接收組織人脈，也比其他競爭者更容易接觸到目標選民。但這也是政二代被批評的地方，一般人認為他們不必付出什麼，只要「靠爸」或「靠媽」就可以坐收成果。

跟著長輩才能深入基層

但不愛被貼「政二代」標籤

「政二代」是台灣政壇特殊且存在已久的現象，檢視年底縣市議員選舉，資深議員交棒給兒子女兒或姪子姪女的現象，更是遍布全國。為什麼台灣的政治人物，都希望把政治香火傳遞給家族成員？

不可諱言，有些地方民意代表的生意相當多元且複雜，這些生意需要有良好的政商關係，也牽涉到整個家族的生計，因此傳承政治勢力，就是延續家族企業的最好方法。

一位民進黨新北市議員抱怨，這次黨內初選，她的看板無法在板橋殯儀館附近懸掛，因為新北市的殯葬業大都包在幾位議員身上，只有特定議員的看板才掛得上去。

也有議員純粹是地方經營太久，和基層已形成生活和情感上的共同體，就算年紀大想退休，「坐轎的想下轎，抬轎的不給下」，必須找一個親近的人傳承，抬轎者才放心。…【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)