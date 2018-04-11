舞林高手！大葉大學DN熱舞社全國賽3連霸

大葉大學DN熱舞社參加全國大學街舞季勇冠。（鐘武達翻攝）

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大葉大學DN熱舞社寫下全國大學街舞季比賽3連霸紀錄。（鐘武達翻攝）

舞林高手！大葉大學DN熱舞社日前挑戰「全國大學街舞季」，社員們結合多樣舞風，展現對舞蹈的熱情，精湛的舞技最後是勇奪全國冠軍，不僅抱回5萬元獎金，也寫下3連霸的輝煌戰績。

比賽總召、傳播藝術學士學位學程3年級的傅承漢表示，今年是大葉大學DN熱舞社20年，是第3度參加「全國大學街舞季」，對熱舞社來說是一個里程碑，因此他們希望能詮釋出屬於自己的舞蹈，告訴大家「跳舞」是他們的驕傲！

他說，參賽的舞蹈是以現代舞開場，銜接WACCKING、POPPING、HIP-HOP、BREAKING、LOCKING等舞風，雖然準備過程社員們曾因意見不同有摩擦，但大家都是全心全意想把表演做到最好，很開心最後能把DN熱舞社最棒的一面呈現。

DN熱舞社社長、工業設計學系大二生郭岑伃說，參賽的舞蹈是由7名社員共同編排，39名社員同台演出，前前後後歷經4個月排練，且經常在學校練習到凌晨才回家，能夠獲得評審與觀眾的肯定，「一切辛苦都值得」。

大葉大學學務長黃娟娟說，全國舞展是各大學熱舞社年度盛會，過去採取嘉年華的形式，提供各校表演與交流的舞台，2016年開始擴大為「全國大學街舞季」。DN熱舞社能在這樣的全國賽事蟬聯3屆冠軍，是學生們經歷無數次的練習得來的，不只是為社團寫下新紀錄，也為自己的大學生活增添美好回憶。

(中時)

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