崆峒山以武術為媒介　弘揚中華文化

2018年04月11日 15:53 旺報 黃冠智

甘肅平涼的崆峒山被譽為「道源聖地」，不僅是道教文化的一部分，崆峒也是源自於此。每日清晨都可見學員們拉筋、打拳、練硬氣功，期望透過崆峒武術，弘揚中華文化。

崆峒武術始創於崆峒山，是道教文化的組成部分，和少林、武當、峨嵋、崑崙並稱中國著名五大武術流派。初代掌派人飛虹子吸收今敦煌等地的舞蹈，形成崆峒派重要武功「花架門」，完成崆峒武學的架構。

對於崆峒武術的特點，崆峒武校總教練馬喜真表示，崆峒派武術非常有特色，騎兵門器械非常多，例如短器械、長器械、雙器械。它們都來自於民間農耕工具。

18歲的安勝發就是崆峒武術的學習者之一，雖然已經學習5年，但仍每天堅持5點30分起床訓練，「最初因為年少頑皮，父母才送我來習武。想不到武術不僅強身健體，更讓我領略中國傳統文化的魅力。」

崆峒武校招生辦教師宋瑾光直言，其實大多學生入校前，都和安勝發有相似的經歷，他們調皮搗蛋、成績不理想；不過歷經學習、磨練後，學員們都能成為各行各業的佼佼者。

馬喜真說：「以前崆峒武學鮮為人知，近年來，平涼官方常派我校學員，參加海內外交流比賽，不僅多個城市留下身影，香港、俄羅斯也有我們的腳步，目的就是要讓崆峒武術文化傳承下去。」

他也補充，有一次在異地表演崆峒武學的「飛龍雙躍」時，吸引大批民眾喝彩，讓他們更有信心。

平涼市崆峒文武學校校長王彪說，「如今崆峒武校已有300多名學員就讀，並在廣州、上海及日本東京、大阪等地有規模化發展，崆峒武術作為中國傳統文化的載體，向全球展現文化內涵。」

(旺報)