適任總經理嗎？吳音寧答詢又跳針 議員氣炸：北農沒救了

2018年04月11日 15:41 中時電子報 王家禕 、中時 陳怡誠 、中時

北農三天休市，造成菜價飛漲，民眾怨聲載道。台北市長柯文哲今（11）日下午進行施政報告。北農總經理吳音寧在接受議員質詢是否適任時，遲遲無法正面回應，甚至持續跳針北農的簡報，讓議員怒極痛批「北農董事會沒有救了」。

台北市長柯文哲今日進行施政報告，議員質詢問說，如果能作主的話，是否會讓北農總經理吳音寧留下還是離開？認為她是否適任？柯文哲並未直接回答，僅說不回答假設性問題；北農董事長陳景峻則語帶遲疑地說，總經理的去留，是由董事會做主。

議員持續炮轟，質疑為什麼北農菜價風波，請辭的是董事長而不是總經理？難道是幫她擋子彈嗎？陳景峻回應：「我個人認知，我是來自雲林，就是這樣。」議員回批：「你認為你有責任所以請辭，那吳音寧呢？」陳景峻淡淡表示「尊重」。

議員接著將炮火轉向吳音寧，要求她自評那段期間的表現，包括危機處理、說明等等，作為北農總經理，究竟適不適任？吳音寧回說，她與北農的團隊非常認知，接著帶到蔬果量價等語，立即被議員打斷，要求直接回答「是否適任」，吳音寧卻無法正面回應。

另名議員針對北農休市三天的檢討報告，做了這麼厚一本，結論卻是還要研擬根本原因，找不出原因來。要求吳音寧表明，這樣的回答是可以接受嗎？吳音寧回應說，這是是北農針對這件事對董事會的檢討報告；議員質問，針對自己的疏失有沒有檢討報告，吳音寧則是以同樣的回應，持續跳針。議員怒轟，民眾要的是真相、檢討、未來的經濟，而不是一直停在這個地方，難道下次陳景峻還要繼續扶她一把嗎？「北農董事會沒有救了」。

(中時電子報)