適任總經理嗎？吳音寧答詢又跳針 議員氣炸：北農沒救了

台北市長柯文哲11日赴議會施政報告，北農事件再度成為質詢焦點，吳音寧（左起）再度上質詢台，一旁的市場處長許玄謀、兼任北農董座的副市長陳景峻及柯文哲市長低頭交換意見。(陳怡誠攝)

友善列印
中時電子報
、中時

北農三天休市，造成菜價飛漲，民眾怨聲載道。台北市長柯文哲今（11）日下午進行施政報告。北農總經理吳音寧在接受議員質詢是否適任時，遲遲無法正面回應，甚至持續跳針北農的簡報，讓議員怒極痛批「北農董事會沒有救了」。

台北市長柯文哲今日進行施政報告，議員質詢問說，如果能作主的話，是否會讓北農總經理吳音寧留下還是離開？認為她是否適任？柯文哲並未直接回答，僅說不回答假設性問題；北農董事長陳景峻則語帶遲疑地說，總經理的去留，是由董事會做主。

議員持續炮轟，質疑為什麼北農菜價風波，請辭的是董事長而不是總經理？難道是幫她擋子彈嗎？陳景峻回應：「我個人認知，我是來自雲林，就是這樣。」議員回批：「你認為你有責任所以請辭，那吳音寧呢？」陳景峻淡淡表示「尊重」。

議員接著將炮火轉向吳音寧，要求她自評那段期間的表現，包括危機處理、說明等等，作為北農總經理，究竟適不適任？吳音寧回說，她與北農的團隊非常認知，接著帶到蔬果量價等語，立即被議員打斷，要求直接回答「是否適任」，吳音寧卻無法正面回應。

另名議員針對北農休市三天的檢討報告，做了這麼厚一本，結論卻是還要研擬根本原因，找不出原因來。要求吳音寧表明，這樣的回答是可以接受嗎？吳音寧回應說，這是是北農針對這件事對董事會的檢討報告；議員質問，針對自己的疏失有沒有檢討報告，吳音寧則是以同樣的回應，持續跳針。議員怒轟，民眾要的是真相、檢討、未來的經濟，而不是一直停在這個地方，難道下次陳景峻還要繼續扶她一把嗎？「北農董事會沒有救了」。

(中時電子報)

吳音寧適任理由？柯文哲、陳景峻講不出來
提名2縣市 吳敦義：蔡政府將利用… 藍委要求徹查學界閣員 是否違法…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。