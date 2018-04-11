服務無微不至 華山新竹1站歡慶創站13年

2018年04月11日 15:49 中時 徐養齡

大夥開心同樂。（徐養齡翻攝）

華山基金會新竹1站邁入第13個年頭，致力服務社區長輩，11日舉辦13周年感恩茶會，邀請長輩、善士與義工歡度這美好的時刻，更藉此感謝各界善心支持。

華山基金會新竹1站指出，服務站成立至今，總計服務逾300位長輩。11日慶祝會上特別回顧服務歷程，大夥一起切蛋糕分享喜悅，義工們則分頭幫長輩們量血壓，張羅大小事。

「身心喜悅協會」理事長陳翠菊則到場教授長輩們健康又實用的經絡拳和穴道保養，讓老寶貝們在家也能自我保健。長期關懷孤老的「新竹市業餘歌唱協會」理事長彭秀蓉及其協會成員，帶來懷舊歌曲，陪伴老寶貝歡唱四月天。

「點心猴脆皮雞蛋糕」老闆連續兩年熱情支持，特烘製鬆軟可口的雞蛋糕讓長輩享用。大夥一邊吃著點心，一邊高歌展歌喉，歡喜、感恩，慶祝這屬於大家的日子！

該站表示，華山基金會新竹地區目前服務近900位3失長輩，結合各界力量發揮愛心，常年至長輩家中提供關懷訪視、原床泡澡、陪同就醫、護甲服務、年節關懷等老人到宅服務。端午佳節即將來臨，邀請各界響應2018常年服務暨第6屆「愛老人 動起來」，支持「因為有您」送愛到家，每月1250守護一位長輩，每年15000守護一位長輩一年。更期盼在地鄉親加入義工行列，愛老人專線：03-561-9451王先生。

(中時)