大坑山區火燒山 遙控飛機協助救災

2018年04月11日 16:05 中時 陳世宗

市議員曾朝榮（中）請市政顧問賴秋江（左）操控遙控飛機，協助副大隊長柯進福（右）救災。（陳世宗翻攝）

天乾物燥，北屯大坑山區10日上午10時許，發生火燒山，範圍波及廣達50甲，消防局於下午1時30分獲報，立刻派出9部消防車與50多位消防人員前往撲救；市議員曾朝榮接獲果農電話，立刻趕往現場查看，並連絡精通操控遙控飛機的友人，前來協助救災，火勢直到下午5時30分，才完全撲滅。

東山樂園後方的大坑山區，於10日上午有果農發現火災，原本以為火勢不大，通知果園主人前來灌救就可以了，沒想到最近都沒有下雨，天乾物燥，加上有些風吹，到下午1時30分，火勢範圍波及到50甲左右，才有人打119電話向消防局報案。

消防局指揮中心立刻調派東山、北屯、新社、霧峰消防分隊出動9部消防車、50多位消防人員，從各轄區趕往搶救，並由第八救災救護大隊副隊長柯進福坐鎮指揮，消防局搶救組長黃東泰也到場關心。

市議員曾朝榮一向關心大坑的果農，因有許多果農打電話通知曾議員，曾朝榮議員於下午2時許趕到火場附近，無奈火勢波及範圍大到處都是羊腸小徑，車輛根本無法到達，完全須靠人力爬到現場撲救；還有許多小火場人力無法抵達，又不知道現場火勢如何，令救災人員感到苦惱。

曾朝榮打電話給精通操控遙控飛機的友人賴秋江市政顧問，帶著遙控飛機照相裝備，於下午3時30分抵達，利用遙控飛機所拍攝的畫面，提供給消防人員作為指揮調度參考；火勢在下午5時30分撲滅，起火原因與受害程度，正由有關單位調查中。

(中時)