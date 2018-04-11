田徑》刀鋒戰士謀殺女友上訴遭駁回 躲不過牢獄之災

南非刀鋒戰士皮斯托瑞斯的上訴遭駁回，躲不過牢獄之災。(美聯社)

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中時電子報

南非「刀鋒戰士」皮斯托瑞斯因謀殺女友罪遭判刑13年5個月，他先前向最高法院提起上訴，前天遭駁回，法律專家認為皮斯托瑞斯已用盡所有方法想要躲過牢獄之災，但還是沒用，接下來將面臨至少要入獄關超過一半的刑期才有可能走假釋這條路了。

現年31歲的皮斯托瑞斯，出生後兩條小腿就沒有腓骨，11個月大時從膝蓋間截肢，因此他從小就配戴義肢長大，小時候曾打過橄欖球、水球和網球，2004年改練田徑，2008年原本想要參加北京奧運，但被國際奧會拒絕，理由是他穿戴的碳纖維義肢有可能會引起爭議，不過他仍舊排除萬難取得2012年倫敦奧運參賽資格。

2013年2月14日情人節當天皮斯托瑞斯在家中浴室槍殺女友，2014年法院以過失殺人判刑5年，但檢察官上訴，最高法院在2015年推翻法院判決，要求法院重新審理，2016年以謀殺罪判定13年，去年又在被告缺席的情況下將刑期延長到13年5個月。

皮斯托瑞斯不服判刑決定提起上訴，但這個上訴已在日前被最高法院駁回。南非國家檢察官發言人穆法庫表示，就刑事程序而言，他已用盡了所有法律途徑。

依據南非法律規定，有期徒刑者必須服完超過一半的刑期才能申請假釋，如今皮斯托瑞斯至少要服完7年半的刑期才能論及假釋，而這還得看他在服刑期間的表現才行。

(中時電子報)

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