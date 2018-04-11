抹茶控快看 全聯辻利抹茶甜點32元就有

全聯冰心捲蛋糕-抹茶紅豆，辻利抹茶粉搭配在地蜜紅豆手工捲入，4入、250g，99元。（全聯提供）

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全聯抹茶歐蕾厚燒，辻利抹茶結合奶油乳酪與頂級進口鮮奶油，260g、129元。（全聯提供）
全聯抹茶黑糖蜜布丁，55g x 2入，65元。（全聯提供）
全聯抹茶麻糬銅鑼燒，用辻利抹茶粉做成薄皮銅鑼燒，搭配紅豆顆粒、麻糬皮、抹茶慕斯三重餡，如雪糕Q實綿軟，有多重口感，80g、36元。（全聯提供）
全聯抹茶黑蜜蕨餅大福，蕨餅外皮裹上抹茶粉，內餡為抹茶cream融入黑糖蜜，2入、100g，42元。（全聯提供）
全聯抹茶紅豆銅鑼燒，抹茶再加上台灣紅豆，50g、32元。（全聯提供）
全聯抹茶雙色年輪蛋糕，抹茶融入年輪蛋糕，50g、32元。（全聯提供）
全聯抹茶紅豆小吐司，辻利抹茶和紅豆顆粒餡料融入吐司，4片、95g，42元。（全聯提供）
全聯抹茶杯子蛋糕，雙層杯子蛋糕，底部是辻利抹茶搭配白巧克力煮成抹茶牛奶巧克力，表面使用抹茶杯子蛋糕，脆口和鬆軟雙重口感，2入、65g，38元。（全聯提供）
全聯抹茶柚子花花派，辻利抹茶搭配柚子做成的慕斯及庫利，有紅豆的綿密及黑糖粉的Q感，塔皮中有杏仁蛋糕，讓抹茶奢華、百變，預購至6月7日，6入、228g，250元。（全聯提供）
全聯抹茶三色泡芙，有濃郁型的原味菠蘿泡芙殼淋上抹茶巧克力，搭配香濃抹茶卡士達，香醇濃郁不甜膩；中淡型的酥脆泡芙外皮，搭配抹茶卡士達內餡，綿滑清爽；清香型的酥軟泡芙殼，搭上抹茶卡士達內餡，口感柔順，預購至6月7日，450g、580元。（全聯提供）

全聯We Sweet甜點成立滿3年，去年與Hershey’s聯名合作2波巧克力甜點，創下破億元業績後，13日起與百年抹茶品牌TSUJIRI辻利茶舖合作「We Sweet甜點節」當強打，端出11支充滿春茶氣息的抹茶甜點滿足甜點控需求，也提前搶攻母親節商機。

這次9支商品包括冰心捲蛋糕-抹茶紅豆、抹茶歐蕾厚燒、抹茶麻糬銅鑼燒、抹茶黑蜜蕨餅大福等，5月13日前可在門市購買，價位在32元至129元間；抹茶柚子花花派250元、抹茶三色泡芙580元皆需預購，期限至6月7日。預料會引來搶購。

(中時)

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