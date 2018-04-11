藍委要求徹查學界閣員 是否違法赴陸兼課

2018年04月11日 15:58 中時 鄭舲

內政部長葉俊榮被爆出曾赴陸教學，引發討論，國民黨立委張麗善今天在立法院內政委員會質詢時，提出一份曾待過學術界的現任閣員名單表示，民進黨政府如何百分之百確認這些閣員都沒有違反《兩岸人民關係條例》、《國家機密保護法》？在無法確認的情況下，都應比照管中閔事件，先停職調查。

張麗善指出，管中閔因為被「懷疑」赴陸違法兼課，民進黨政府就不讓他接任台大校長，但是廈門大學都已經清楚說明，管中閔沒任教職、沒開課、沒領薪，教育部還要召開跨部會諮詢專案小組來「調查」他，結果火就燒到內政部，葉俊榮被揭露曾赴陸兼課。

張麗善提到，浙江大學的官方網站上，清楚載明葉俊榮是該校「兼職教師」，浙江大學目前為止也沒有任何相關聲明，如此一來是否應比照管中閔的案例，先暫停葉俊榮的公職身分，待調查完畢之後再復職。民進黨政府要「卡管」，更應該先嚴格檢驗自己，否則就是「只許綠官赴陸兼差，不許管爺依法赴職」。

張麗善提出一份包括內政部政次花敬群、政委林萬億、外交部長吳釗燮等15名現任閣員名單指出，這些政務官都曾在學術界待過，在無法確保這些閣員是否曾違法赴陸兼職的情況下，是否都應先將這些閣員停職，待調查完畢之後再復職？此外，被提名為促轉會委員的楊翠，也應是否有到大陸任職的紀錄，在沒有徹底調查前，楊翠不得上任促轉會委員。

(中時)