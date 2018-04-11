「蘇蔡會」前夕 民進黨選對會通過建議中執會 徵召蘇貞昌戰新北

2018年04月11日 16:09 中時 曾薏蘋

民進黨今召開選對會，會中通過建議中執會徵召前行政院長蘇貞昌參選新北市長；民進黨發言人蔡適應表示，所有行政流程完畢後，中執會將擇日正式徵召蘇貞昌參選新北市長。

身兼黨主席的蔡英文總統明天上午將與蘇貞昌在民進黨中央舉舉行「蘇蔡會」；蔡適應表示，細節一旦確認就會公布。蔡適應表示，選對會說，已有跟蘇貞昌談過，所以選對會報告，建議中執會徵召蘇貞昌，中執會也同意了選對會建議，總統也會擇期與蘇貞昌會晤。

此外，中執會今天並通過立委陳明文和林錫耀擔任選對會共同召集人。蔡適應表示，整個選舉除了現階段提名，未來還有輔選工作，「我在猜想，陳明文中常委對於選舉經驗非常豐富，由陳擔任選戰佈局，非常恰當，所以才會由陳來擔任這項工作，黨務運作由專職黨務秘書長處理，所以洪耀福作為專職黨秘書長。」據了解，黨主席蔡英文將把今天選對會報告建議，明天向蘇貞昌徵詢，蘇貞昌同意後，在下週中執會通過徵召蘇貞昌參選新北市長。

至於對於花蓮縣長和新竹縣長人選，原先黨規劃徵召花蓮縣議員劉曉玫和發言人鄭朝方，今天原本提請中執會通過，但是蔡適應說，目前還在溝通協調中還沒確認，選對會還沒做出最後建議人選。

選舉對策委員會今天在中執會內建議徵召前行政院長蘇貞昌出戰新北市長，中執會將另行開會正式徵召蘇貞昌。

民進黨備戰年底九合一選舉，總統蔡英文日前邀請前行政院長游錫堃、立委羅致政和吳秉叡聽取意見，高雄市長陳菊昨天則親自北上拜訪蘇貞昌，勸進蘇貞昌代表民進黨。

民進黨今天下午舉行中執會，黨發言人蔡適應會後轉述，針對新北市長提名人選，選對會在會中報告建議中執會徵召蘇貞昌，中執會將擇期另開通過徵召蘇貞昌。

兼任黨主席的總統蔡英文明天將在民進黨中央會見蘇貞昌討論選舉事宜，蔡適應說，細節一旦確認就會公布。

此外，中執會針對台南市第7選區永康區提名名額討論一案決議，維持原提名3席，必要時因應情勢變化得徵召1席，以初選第4名為優先考量的徵召對象。

(中時)