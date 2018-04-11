蔡總統：行政國安團隊要隨時掌握中美貿易戰 協助產業面對衝擊

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中時

民進黨今召開中執會，會中邀請中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳以「美中貿易戰及對台灣的影響」專案報告。發言人蔡適應會後轉述身兼黨主席蔡英文總統裁示，因應局勢的發展，我已提出四個策略，行政團隊要全力以赴。其中，行政與國安團隊要隨時掌握美中貿易戰的狀況，做好相關的應變措施。協助產業界面對未來可能產生的衝擊，降低對台灣經濟的影響。

總統指出，2016年以來，政府推出5加2產業創新計劃，推動產業升級及創新，厚植台灣經濟實力；推動新南向政策，拓增台灣對外貿易的布局。而現在因為美中貿易紛爭而產生的變局，證明了當時的判斷是對的，但這還不夠，我們應該要加速轉型及進步的速度。

總統說，為因應局勢的發展，我已提出四個策略，行政團隊要全力以赴。行政與國安團隊要隨時掌握美中貿易戰的狀況，做好相關的應變措施。協助產業界面對未來可能產生的衝擊，降低對台灣經濟的影響。

此外，面對新的全球經貿局勢，行政體系更應該積極落實「五加二計畫」等多項產業轉型計畫，徹底轉變台灣的產業結構，強化我們自身的經濟發展能力。

總統接著說，也要透過與新南向國家的經貿合作，重新布局台灣的國家經貿戰略，以多邊多元的經貿合作計畫，結合東南亞、南亞國家的產業發展進程，布局台灣的產業發展。

總統表示，面對美國、日本新的亞太佈局，以及印太戰略的興起，國安與經貿體系，也必須積極規畫台灣參與CPTPP等亞太、印太經貿合作體系，重建台灣在亞洲的經貿關鍵地位。

(中時)

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