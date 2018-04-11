基隆停車一位難求　深澳坑沿路紅線惹民怨

基隆市信義區深澳坑路沿線被畫設為紅線，導致民眾停車空間不足，引起民怨。（張穎齊翻攝）

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基隆市信義區深澳坑路沿線被畫設為紅線，導致民眾停車空間不足，市議員韓良圻服務處接獲民眾陳情後，邀集相關單位前往會勘，研擬改善方案。（張穎齊翻攝）

基隆市地狹人稠，停車位一位難求，而位在信義區深澳坑路，沿線更是布滿紅線，加上警方取締違停嚴謹，檢舉達人也頻頻出沒，造成民眾在停車時相當不便，抱怨連連，市議員韓良圻接獲陳情後，邀集相關單位前往會勘，建議交旅處將道路邊線偏移，尋找適宜路段取消紅線，交旅處對此則回應「尚在研議中」。

韓良圻表示，基隆市一直以來停車空間都非常不足，而深澳坑路竟然全線都被畫設為紅線，使得居民都找不到停車位，造成生活上的不方便，所以建議交旅處，在安全的範圍下，釋出比較多的停車空間，路幅加寬，或將部分路段改為黃線，讓居民在晚間也可以停車。

「很多住戶都在抱怨！」孝賢里長陳光耀表示，晚上把車停放在路邊後，仍無法安心入眠，經常在深夜時段還被檢舉告發，隨即被警方開單取締，何況現在深澳坑路的住戶已經越來越多，停車位卻越來越少，市府必須想辦法解決。

孝深里長陳茂松說，希望市府研究一下，將道路邊線便宜，讓某些路段在不影響交通的情況下，紅線改為黃線，藉此增加停車空間。

交通旅遊處交通工程科長顏黃暉回應，由於畫設有紅線的路段，是因路幅寬度不夠充足，所以仍維持紅線，至於路幅寬度足夠的路段，原本就沒有畫設紅線，民眾可以在該路段停車，所以基本上還是「維持現狀」。

(中時)

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