中市府利用3D檢測技術為茄苳樹王健檢

農委會樹醫團隊利用科技儀器「應力波3D檢測」，為茄苳樹王健檢，作為後續棲地改善與管理依據。（陳世宗翻攝）

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台中市西區茄苳公園內千年茄苳樹王被譽為「台中之寶」，近幾年茄苳樹王面臨生存危機，市府發動「搶救茄苳樹王三部曲」協調建商換地、拆除影響老樹生長的婦幼活動中心；建設局11日邀請農委會樹醫團隊，利用科技儀器「應力波3D檢測」為茄苳樹王健檢，作為後續棲地改善與管理依據。

建設局長黃玉霖說，市推動「搶救茄苳樹王三部曲」，逐步辦理廢除柏油路面，改為鋪設透氣的碎石步道，打除木棧道及拆除阻擋樹王生長所需日照的婦幼聯合活動中心等；目前進入棲地改善，全程使用「空氣挖掘機」，在不傷害樹王根系情形下，清除棲地土壤內營建廢棄物。

負責茄苳樹王檢測的林業所組長邱志明指出，「應力波3D檢測」是透過精密、非壞性的檢測儀器，在對樹木最小損傷下，架構出樹幹內部腐朽空洞的情形；透過應力波傳導原理，快速評估樹木的量化及定位空洞腐朽比率，提供市府作為後續茄苳樹王棲地改善與樹木管理的科學依據。

黃玉霖表示，「應力波3D檢測」的健檢報告，預計2週內出爐，屆時就能初步判定樹王第一個斷面健康是否有腐朽情形？再由施工團隊依據診斷報告做出妥適處理。

黃玉霖強調，茄苳樹王棲地改善第一期工程已開工，第二期工程市府也會邀請樹木專家學者在施工現場監看；工區範圍內也採用全區縮時攝影，記錄整個茄苳樹王周邊環境與棲地的改善過程。

(中時)

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