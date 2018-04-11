創世基金會在草屯大觀市場　邀桃太郎為幫助植物人推廣公益園遊券

2018年04月11日 16:50 中時 楊樹煌

▲草屯創世基金會義工和桃太郎在草屯大觀市場口，為「愛倍增 心串連」公益園遊會推廣公益園遊券。（楊樹煌攝）

草屯創世基金會今11日在草屯大觀市場口果汁攤，邀請竹山上桃太郎村的桃太郎，不是為了打鬼，而是為了幫助植物人推廣公益園遊會的園遊券，吸引眾多民眾前往捧場，桃太郎並呼籲民眾不要忘了4月28日要前往南投中興會堂前廣場參加「愛倍增 心串連」公益園遊會。

「公益園遊券1張100元！幫助植物人還可抽電視喔！」在草屯大觀市場口的果汁攤，聽不到往常的叫賣聲，只聽到創世基金會義工和桃太郎愛的呼喚，希望1張張能幫助植物人的公益園遊券獲得認助。

草屯創世基金會指出，「愛倍增 心串連」公益園遊會舉辦在即，因攤位、物資募集不易，所以特邀竹山桃太郎來草屯，這次沒帶丸子，也不是為了打鬼，純是為幫助植物人來推廣公益園遊會的園遊券。

「愛倍增 心串連」公益園遊會，28日上午10時至下午3時在南投中興會堂前廣場舉行，預計設50攤，歡迎參加或認助攤位及園遊券、亦可提供物資或贊助活動經費，詳情可洽049-2551119；現場除農特產品義賣，也有摸彩活動，大獎有電視、冰箱等，十分豐厚，歡迎大家共同響應。

創世草屯院曾香潓院長說「感謝各界支持，草屯院去年入不敷出，盼透過活動號召更多朋友捐助植物人安養經費，民眾也可認助園遊券，不論當天自行使用，或轉捐二次公益，讓其他社福的弱勢孩子也能到場同樂。」

(中時)