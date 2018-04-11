瘖啞婦遇假小開險失鉅款 板橋警筆談阻詐

2018年04月11日 16:37 中時 王揚傑

歹徒用簡訊指揮婦人匯款。（王揚傑翻攝）

員警用筆談阻止婦人匯款。（王揚傑翻攝）

員警用筆談阻止婦人匯款。（王揚傑翻攝）

新北市板橋區1名58歲瘖啞婦人接到愛情詐騙簡訊，對方誆稱在大陸開「蜂廠」，家族經濟富裕，以結婚為前提與婦人交往，並要求婦人到銀行匯款美金1萬5000元贊助他的蜂蜜事業，歹徒擔心婦人匯款時穿幫，還要婦人佯裝向弟弟購買蜂蜜，幸好遇到機警的合作金庫行員通報警方，板橋警分局兩名員警與婦人筆談，順利擋下相當於新台幣45萬元的匯款。

9日上午板橋警分局接獲文化路的合作金庫銀行通報，指有1名瘖啞婦人欲匯出近新台幣45萬元款項，詢問婦人匯款用途時，婦人不停查看手機，神情緊張，讓行員更加懷疑。

板橋分局員警到場，與婦人筆談，勸婦人「這些錢是你辛苦存的，不要隨便匯」、「誠實很好、不能再匯喔！」，同時也搜尋類似的詐騙新聞讓婦人觀看，婦人終於打消匯款意願。

警方調查，婦人日前接到一封Messenger簡訊，對方自稱是大陸養蜂廠小開，不但噓寒問暖，還向婦人炫富住大房開名車，抵擋不住溫情攻勢，雙方更以夫妻相稱，9日當天對方要他到銀行匯款購買他蜂廠的蜂蜜，還跟她說要是行員詢問，就說向弟弟買蜂蜜，幸好遇到熱心行員及板橋派出所員警，辛苦積蓄才沒被騙走。

板橋分局長王文澤呼籲，對於臉書及網路虛擬世界認識的朋友，務必要確認身分，更不要輕易互許終身，對方網路張貼的照片很可能都是偽造的，更不要有金錢上的借貸及往來，避免遭詐，若有疑問可撥打165查詢。

(中時)