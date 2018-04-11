遠東百貨桃園店實體、線上搶攻母親節 首4日化妝品滿額送內衣

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下個月就是母親節，遠東百貨桃園店明 (12)日正式開打，不僅加碼贈送抵用券，首度母親節線上購物也同步祭出滿千送百等5重優惠，雙管齊下舉搶攻市場站有率。

遠東百貨桃園店針對化妝品自明日至25日祭出「美麗購物節」檔期，化妝品、沐浴精油、內睡衣單筆滿3,000元送300元十足抵用券，單筆滿8,000元再加送200元；也聯合13家銀行推出全館當天刷滿5,000元送100元十足抵用券、1.5萬元送300元。

桃園遠百表示，首4日至蘭蔻專櫃單筆消費滿1.2萬元，可憑發票及兌換券至黛安芬專櫃兌換市價2,460元逆齡胸罩，限量50份；植村秀單筆消費滿8,800元，可憑發票及兌換券至蕾黛絲內衣專櫃體驗新品後兌換內衣，限量20件；在克蘭詩專櫃單筆消費滿7,500元，可憑發票及兌換券至Lady專櫃兌換Lady2000元成套內衣商品券，限量90份。

桃園遠百也在同體系獨家推出官網線上購物5重送，除單筆消費滿2,000元送200元抵用券，明日至5月13日消費不限金額可抽市價1 6.8萬元OSIM白馬王子按摩椅，當天單筆消費享HAPPY GO點數雙倍優惠，單次消費滿100元享1元滿額購物金1％回饋，任一單筆訂單結帳滿500元送熊本熊後背包。

桃園遠百說，美麗購物節持HAPPY GO卡及身分證件扣100點可兌換50元紅利券，再加碼4月12日、13日、18日、19日全館單筆消費滿100元可兌換HAPPY GO點數100點。

(工商)

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