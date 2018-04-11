福隆國際沙雕藝術季 4月21日開跑

福隆國際沙雕藝術季將在4月21日開跑。（觀光局提供）

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今年福隆國際沙雕藝術季主題是「金沙奇航」。（觀光局提供）
福隆沙雕栩栩如生，每年吸引遊客前往觀光。

2018年福隆國際沙雕藝術季邁入第11屆，活動主軸結合海灣旅遊年，發展自然、深度體驗活動，預計展出76座國內外沙雕創作，並首創地下沙雕、互動沙雕等，活動期間自4月21日至7月15日止。

觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處表示，今年沙雕藝術季的國際沙雕賽「花之島」先在4月18日舉行，邀請13國，包括美國、加拿大、荷蘭、印度、俄羅斯、葡萄牙、比利時、義大利、多哥、中國、台灣、日本及韓國，28位沙雕藝術家共襄盛舉，創造他們心目中的花世界。

4月21日起將以「金沙奇航」開展，航向四大神秘的海洋探險區域，每個區域都充滿著各式各樣特殊的島嶼。5月19日的國內賽以「棋藝島」為創作主題，將集結國內沙雕好手共20隊大顯身手，在金沙棋盤上展開對弈。

而在6月16日將有百人沙雕-福隆沙雕列車教學觀摩，由知名沙雕師帶領參與者，從玩沙中玩出樂趣，一起打造最長的沙雕火車。

活動期間只要持福隆海水浴場入場的發票存根聯，至福容大飯店福隆店及19家特約商家消費即可享有最低5折等優惠好康。

交通運輸部分，觀光局建議遊客多多搭乘台鐵各級列車至福隆火車站，步行約5分鐘即可抵達活動現場；或自行開車前往主辦單位規劃的4個接駁點，鹽寮海濱公園－龍門(運動公園)－龍門露營區停車場－福隆遊客中心，搭乘免費接駁車前往現場，接駁車於活動期間例假日行駛，上午10時至下午6時，每1小時1班，請遊客多加利用。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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