反核反煤「佛系用電」？ 國民黨想重新執政的關鍵議題

2018年04月11日 17:02 中時電子報 喻華德

新北市長朱立倫昨日在臉書發文，質疑民進黨政府計劃在新北市瑞芳區的重建的深澳電廠，不但燃煤嚴重影響民眾健康，搭配電廠卸煤碼頭要保育區內興建防波堤，朱立倫認為此舉是挑戰新北市政府的執法決心。

一位趙姓網友提出質疑，臺灣用電連年成長，蓋電廠(能源建設)不是玩電腦遊戲「模擬城市」，從規劃到落成動輒10年起跳，朱市長和中國國民黨長期支持民進黨的核心價值觀「非核家園」，也反對火力電廠，這種和民進黨「拿香跟拜」和稀泥的能源政策，若僥倖再次政黨輪替，隨著舊電廠除役新電廠建設不足，難道要讓人民常態「分區限電」，過著缺乏基本民生品質的「佛系用電」人生？這樣的國民黨如何值得選民託付？

根據臺電官網資訊，民國89年，陳水扁總統就任首年，台電發電量是1,565億度電。民國97年馬英九執政，當年發電量2,002億度電。民國106年是2,310億度電。可見臺灣的用電量持續增加的。但是電廠興建是需要時間，從選址到規畫預算、藍圖設計、環評、動工興建、驗收試運轉，前後最快「至少」要五至十年，亦即「電力規劃必須前瞻十年後的需求」，而非喊口號煽動人民。

時值4月就已陷入供電吃緊，原因是政治長期凌駕專業，臺灣能源建設寅吃卯糧已經見底。（圖為今日用電量/擷取自臺電官網 107年4月11日）

而現在蔡政府發生本月中就將進入「橘色供電警戒」的窘境，原因是因為自從李登輝之後就因為反核、民粹抗爭和政治人物迎合選民等原因，造成負責24小時不間斷供應、成本較低的（基載電力）核能和火力建設幾近停滯，再加上老舊電廠陸續除役，電力建設青黃不接，不僅讓人民「用電的基本人權」受到影響，更嚴重影響外商投資臺灣意願，背後隨之蒸發的就業機會更難以估計。

現在40歲以上的民眾，對於我國在民國84年以前因電力建設不足，「分區限電」的歷史都還有深刻地印象。如今因時代進步, 用電需求遠超過以往，臺灣的能源供應「寅吃卯糧」已經吃到「見底」，這正是去年發生全國大停電(倍轉容量不足），甚至到現在還經常發生區域性跳電的主因。

事實證明臺灣歷年用電只增不減，節能無法發電，而政治人物迎合民粹廢弛能源建設，將造成人民用電的基本人權不受保障。（圖/擷取自臺電官網 107年4月11日）

另一位網友則指出，國民黨若不能具體回答「是否支持重啟核四」、「是否支持廢除軍公教年改」、「下一任總統派誰競選」這三大關鍵問題，那恐怕兩年後還是只能繼續當在野黨。

815無預警大停電，造成全台各地輪流供電，民怨沸騰。圖為當天台北市石牌地區限電後，許多民眾在一片黑暗中前往商城用餐。(圖/本報系資料照片 杜宜諳攝)

現在蔡政府無視臺灣「缺電的事實」，只想著湊出今年的用量，撐到明年就沒事，打算用這種不負責任「混過一年算一年」的方式。更證明了反核團體長期主張靠「節電」就能「省下一座核能電廠」的口號禁不起事實的檢驗。

(中時電子報)