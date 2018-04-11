憂美俄開戰 前蘇聯總書記戈巴契夫呼籲雙方冷靜

2018年04月11日 16:48 中時電子報 李靖棠

據今日俄羅斯網（Russia Today）報導，前蘇聯（USSR）最後一任總書記戈巴契夫（Mikhail Gorbachev），對於美俄之間近日在敘利亞的對峙局面愈來愈緊張，主動透過媒體向川普（Donald Trump）和普丁（Vladimir Putin）喊話，希望雙方都能冷靜，不要讓緊張局勢因為星星之火而造成全面戰爭。

戈巴契夫表示，「我為此感到非常驚慌。在很長一段時間裡，局勢並沒有像現在這麼糟糕，我對世界領導人們的做法感到非常失望。我們看到他們並沒有能力來運用好外交機制。當今的國際政治已經轉變為互相指責、制裁甚至是軍事打擊。」

美國已故前總統雷根（圖中左）與前蘇聯總書記戈巴契夫（圖中右），於1986年在冰島會面。（圖/美聯社）

現年86歲的米哈伊爾·戈巴契夫，出生於高加索的斯塔夫羅波爾邊疆區（Stavropol Krai），父母親都是農場工人，祖父和外祖父都遭陷害流放西伯利亞。1955年畢業於莫斯科國立大學（Moscow State University）法學系，並於就學期間結識並結縭髮妻雷莎·戈巴卓娃（Raisa Gorbacheva）。1961年參與赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）主持的蘇共22大，從地方共青團正式進入官場，並於1971年進入中央委員會。

快速竄升的戈巴契夫於1980年當上蘇共中央政治局委員，5年後以55歲之齡獲選蘇共總書記，正式成為蘇聯最高領導人。開始推行改革與新思維，戈巴契夫放手對東歐共產陣營的干預，並改採民主選舉，由他當選第一任、也是唯一一任的蘇聯總統。

戈巴契夫語帶憂慮地認為，「我確定沒人希望發生戰爭，但當前火熱的情勢，恐為世界帶來更多更大的麻煩。」事實上，早在去年4月份，戈巴契夫就曾對德國媒體坦言自己的憂心，他擔心，美俄等全球強權之間的矛盾高漲一事，加上競爭激烈的媒體，在處理軍事和強權關係上，經常過度放大或過於專注於單一議題，恐讓世界陷入新一波「冷戰」（Cold War）時代。

(中時電子報)