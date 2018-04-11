憂美俄開戰 前蘇聯總書記戈巴契夫呼籲雙方冷靜

前蘇聯末代總書記、唯一一任總統戈巴契夫。（圖/美聯社）

友善列印
中時電子報

據今日俄羅斯網（Russia Today）報導，前蘇聯（USSR）最後一任總書記戈巴契夫（Mikhail Gorbachev），對於美俄之間近日在敘利亞的對峙局面愈來愈緊張，主動透過媒體向川普（Donald Trump）和普丁（Vladimir Putin）喊話，希望雙方都能冷靜，不要讓緊張局勢因為星星之火而造成全面戰爭。

戈巴契夫表示，「我為此感到非常驚慌。在很長一段時間裡，局勢並沒有像現在這麼糟糕，我對世界領導人們的做法感到非常失望。我們看到他們並沒有能力來運用好外交機制。當今的國際政治已經轉變為互相指責、制裁甚至是軍事打擊。」

美國已故前總統雷根（圖中左）與前蘇聯總書記戈巴契夫（圖中右），於1986年在冰島會面。（圖/美聯社）

現年86歲的米哈伊爾·戈巴契夫，出生於高加索的斯塔夫羅波爾邊疆區（Stavropol Krai），父母親都是農場工人，祖父和外祖父都遭陷害流放西伯利亞。1955年畢業於莫斯科國立大學（Moscow State University）法學系，並於就學期間結識並結縭髮妻雷莎·戈巴卓娃（Raisa Gorbacheva）。1961年參與赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）主持的蘇共22大，從地方共青團正式進入官場，並於1971年進入中央委員會。

快速竄升的戈巴契夫於1980年當上蘇共中央政治局委員，5年後以55歲之齡獲選蘇共總書記，正式成為蘇聯最高領導人。開始推行改革與新思維，戈巴契夫放手對東歐共產陣營的干預，並改採民主選舉，由他當選第一任、也是唯一一任的蘇聯總統。

戈巴契夫語帶憂慮地認為，「我確定沒人希望發生戰爭，但當前火熱的情勢，恐為世界帶來更多更大的麻煩。」事實上，早在去年4月份，戈巴契夫就曾對德國媒體坦言自己的憂心，他擔心，美俄等全球強權之間的矛盾高漲一事，加上競爭激烈的媒體，在處理軍事和強權關係上，經常過度放大或過於專注於單一議題，恐讓世界陷入新一波「冷戰」（Cold War）時代。

(中時電子報)

文章來源：‘No one wants war, but…’ Gorbachev hits out at Trump & Putin over ‘lack of diplomatic skills’

更多精彩新聞請見國際頻道！
「愛迪生」的死對頭！竟是「死亡… 要隱私就給錢！祖克伯透露臉書算…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。