小心沒人緣！ 這6種惹人厭對話千萬別說

2018年04月11日 16:45 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

人際關係是每個人都要去學習的一個課題，但你總會發現身邊會有人的人緣特別好，或是人緣特別差，其實這都跟你的「說話藝術」有關，根據優活健康網就整理出6個不受歡迎的對話態度，快來看看你有沒踩到地雷。

1、 用先入為主的姿態對話，「反正你就是這樣」

你若是用先入為主的態度跟人家對話，如一開始就認定對方的個性就是這樣，或是無法接納對方的想法，這樣就容易變成討人厭的人。

2、 透露出你根本漠不關心，「嗯亨，喔，這樣啊」

當你表現出你對這段談話漠不關心時，自然就會流露出無視與輕視對方的態度，甚至做出文不對題的反應。

3、 不管聊到什麼話題，都扯到自己身上，「其實我之前阿」

當你一直都沉浸在自我的世界時，根本就無法站在對方的立場想，抓不到對方說話重點時，便無法就對方談話內容做出反應，或是根本就是岔開話題。

4、 總是用對與錯分析內容，「這樣才是對的，你錯了」

若是一直用分析對方的態度去跟他對話，只會徒增對方再也不想跟你訴說心情。

5、 跟你想法不同就是錯的，「不是那樣子啦」

堅持己見，只要對方跟你想法不同，就一直否定對方也是討人厭的做法。

6、一直給建議，「我覺得、我認為、你應該」

有時候說話者只是想要找人傾訴，需要一個「垃圾桶」，因此這種時候傾聽才是最好的做法，所以你一直在發表自己的長篇大論、意見的話反而會令對方更不開心。

(中時電子報)