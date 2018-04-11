41歲大Ｓ懷第三胎 醫師：高齡產婦要小心3風險

41歲大Ｓ懷第三胎，婦產科醫師：高齡產婦要小心3大風險！（取自微博）

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中時電子報

藝人大S (徐熙媛) 41歲懷第3胎，又有癲癇病史，對此，三軍總醫院婦產科主治醫師王毓淇說，高齡產婦的胎兒比較容易出現染色體異常的問題，還較容易出現有子癲癇症、妊娠高血壓、妊娠糖尿病的高風險，尤其子癲癇症最嚴重，還有可能致死。

王毓淇說，一般界定34歲以上的產婦為高齡產婦，他建議懷孕11週~15週的高齡產婦準媽媽們，透過做羊膜穿刺等檢查，即早篩檢出胎兒是否為唐氏症寶寶的可能性。同時，他特別叮嚀，高齡產婦雖然不是絕對會，但更容易在妊娠第三期時，出現有子癲癇症、妊娠高血壓、妊娠糖尿病的風險。

子癲癇症說對高齡產婦母體與胎兒的影響最嚴重，但王毓淇也強調，曾有癲癇病史的媽媽與子癲癇症風險之間無絕對關係，它們是不同的病情。子癲癇症多半發生在妊娠第三期（約為懷孕24週～40週），當子癲前症合併抽筋，嚴重時可能會讓胎盤剝離等嚴重後果，造成準媽媽腦血管病變、中風等危險，而寶寶可能胎死腹中。

因此他建議，高齡產婦如要避免上述3項風險的作法，對於子癲癇症、妊娠高血壓，要隨時注意血壓的變化、隨時注意視力是否突然變模糊的情況；對於妊娠糖尿病，更要注意飲食少鹽少糖。最後，高齡產婦絕對要聽醫師叮嚀按時產檢，如一有狀況要即早就醫。

(中時電子報)

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