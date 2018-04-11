旅韓選手王維中今晚先發 林佳龍賽前驚喜慶生

2018年04月11日 17:14 中時 陳世宗

林佳龍（左）送給王維中（右）生日蛋糕，提早為王維中慶生，石虎姊弟倆並遞上生日賀卡。（台中市政府提供）

台灣史上第一位在韓國職棒初登板就奪下勝投的選手王維中，11日晚上將代表昌原NC恐龍隊出戰KT巫師隊，挑戰第三勝。台中市長林佳龍受邀訪韓宣傳2018台中世界花卉博覽會，並為今晚賽事開球；賽前特與花博吉祥物樂虎、來虎來到球場休息室為王維中加油，並透過臉書直播與粉絲驚喜慶生。

王維中效力於韓職NC恐龍隊，是台灣職棒選手旅韓第一人，曾就讀位在台中的國立台灣體育運動大學，日前戰績二連勝、三連不敗，防禦率極低，表現亮眼。林佳龍4月10日至12日飛往韓國昌原市展開市政交流，今晚將於NC恐龍隊主場馬山球場與昌原市簽署友好城市，並為賽事開球。

林佳龍關心王維中是否適應韓國生活，會不會想台灣，並送上台中道地的太陽餅；王維中看見太陽餅很驚喜，他說還是會想台灣，來到韓國一陣子現在有比較適應了；25日恰巧是王維中的生日，林佳龍得知後特安排慶生活動。現場由來虎、樂虎驚喜端出生日蛋糕，眾人齊唱生日快樂歌，提早為王維中慶生，石虎姊弟倆並遞上生日賀卡。

卡片寫道：「親愛的維中哥哥你好，在韓國打拼的日子辛苦了！這次我們和佳龍市長一起飛來昌原市，帶著滿滿的能量，希望可以為你應援打氣！我們以你為榮！也邀請你今年11月回來台灣參加2018台中世界花卉博覽會，在此獻上最大的生日祝福。」

王維中表示，去年是第一次在國外度過生日是隊友幫他慶祝，今年還沒計畫沒想到就收到驚喜；他許下三個生日願望，希望身體健康投完整個球季，也希望家人朋友都健康平安，最後一個願望保密。

林佳龍並致贈王維中「花博全期間票」，可在11月3日起至2019年4月24日止，無限次參觀台中花博所有園區。林佳龍向王維中說明台中花博的特色，也就是倡議新的GNP(Green綠色，Nature自然，People人文)觀念，實踐「自然、生產、生態」的永續平衡理念。王維中則允諾，這段期間一定會回台灣，到台中參觀花博。

(中時)