Costco不能說的8大秘密！員工爆料「從中間開始逛」

8個Costco不能說的秘密！員工爆料「最好從中間開始逛」。（資料照）

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中時電子報
/ 綜合報導
台灣好市多排隊人潮。（資料照/張鎧乙攝）

美式賣場Costco好市多總是人山人海，連停車位都一位難求，想買熱門商品可能得碰運氣。根據好市多員工爆料，其實大賣場有些不方便跟顧客大聲宣傳的秘密，並且透漏，如果想要撿便宜，最好從賣場「中間」開始逛！

有網友在《Reddit》論壇整理出下列8個好市多不能說的秘密：

1.別要求員工查看庫存

由於Costco倉庫不會囤積太多的貨，通常架上有的商品就是全部，因此商品如果賣完，也不需要再請員工檢查庫存，因為沒有庫存。

2.從賣場的中間開始購物

通常Costco員工會把特價商品放在賣場的「中間區域」，因此從這裡開始逛，可以找到比較多折扣。

3.商品常常變換位置有原因

Costco的商品不會永遠擺在同個地方，商品位置常常被換來換去，目的是為了讓你每次在尋找的過程中，購買更多其他產品。

4.標價的尾數、符號有意義

仔細看商品標價，如果尾數是「0.97美元」就表示商品降價了，台灣Costco如果標價尾數是7、8、9，通常是特價商品；如果標價上有星號「＊」，就代表是出清商品，不會再補貨。

5.不用擔心錯過促銷活動

錯過Costco折扣沒關係，如果購買的產品不到30天就降價，可以退差價。

6.周一和夏末是最好的購物時間

根據Costco員工表示，週一和周末早晨人潮比較少，另外，夏季季末時也是搶購戶外家具的好時機。

7.有些消費不需會員

台灣Costco年費需繳1350元，不過如果是買紅酒、驗光、去藥局買東西，或只是去美食廣場吃東西，都是不用會員卡的。

8.Costco員工待遇比其他同行優渥

有員工表示，Costco的薪水在這行來說很不錯，福利多、還有員工旅遊，因此店裡有很多年資15到25年的員工。

(中時電子報)

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