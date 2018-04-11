台中亞緻大飯店 邀米其林一星主廚端出杭州菜

台中亞緻大飯店客座主廚楊光宗（左二）、麗緻餐旅集團總經理顏鎮國（右二）、台中亞緻大飯店副總經理簡基麟（右一）、台中亞緻大飯店駐店經理徐美子（左一）合推「天香杭味‧極致饗宴」美食節。 (飯店提供)

友善列印
工商
台中亞緻大飯店28F異料理「天香杭味‧極致饗宴」客座主廚楊光宗示範富貴燒肉。(飯店提供)

「台北米其林指南」日前公布首屆星級餐廳名單，引起台灣餐飲業一陣追星風潮，台中亞緻大飯店率先將星級美饌引進台中餐飲市場。自4月19日至5月13日於28樓異料理餐廳舉辦「天香杭味‧極致饗宴」美食節，力邀榮獲米其林一星的台北亞都麗緻大飯店天香樓行政主廚楊光宗擔任客座主廚。

楊光宗師承香港正宗杭州菜名店天香樓，擁有超過20年的豐富廚藝生涯，並多次代表台灣與世界頂尖主廚交流。

楊光宗特別推薦「杭式炙燒蒸魚襯江豆鮮肉」，選用來自屏東縣林邊鄉的寶石鱸，肉質細嫩且富有膠質，先以歐陸料理常見的炙烤方式鎖住魚肉的鮮甜，搭配帶有西螺醬油香氣的雲林長江豆，和紹興酒浸製的鮮肉末一起快炒後澆淋在魚肉上，最後用大火蒸煮使其香氣結合。

還有「慢燉春風香料虎皮雞」，主廚精選台中在地溫體雞腿，用加入義式香料的花雕酒醬汁醃製12小時，先以高溫油炸方式鎖住肉汁，再以慢火滷至表皮呈現虎皮色，讓香氣層層滲入雞腿中，口感鮮嫩不乾柴，讓人吮指回味。

至於「蔥開駝鳥骰子肉襯蔬菜」，先以大蔥、開陽（蝦米）、紹興酒、醬油、蠔油熬煮成醬汁，加入嘉義骰子鴕鳥肉大火拌炒，讓中式蔥開技法引出駝鳥肉的多層次風味。

另外，「黃金起士龍蝦、香烹花雕富貴燒肉」選用台中霧峰酵素豬，取其五花肉部位，以主廚招牌東坡肉醬汁慢燉再淋上火焰威士忌，增添燒肉的脂香及酒香，搭配西式黃金起司龍蝦，將鹹蛋黃融入起司醬汁，澆淋在龍蝦上方以慢火焗烤，海陸雙饗盡收盤底。

由星級主廚設計的台中亞緻限定菜單「天香杭味‧極致饗宴」，每位830元+10％起；另有主廚獨創杭式風味特調「春梅釀酒飲」及「洛神百香醇飲」兩款限量飲品，每日限量10組，每瓶269元+10％，並享有加1元多1瓶的優惠；凡於EZTABLE訂位並預付訂金，可享餐費88折加原價1成服務費優惠。

(工商)

南投縣長林明溱中寮會勘村道路改… 歌頌雲林的愛與勇敢「雲霧森林」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。