台中亞緻大飯店 邀米其林一星主廚端出杭州菜

2018年04月11日 17:13 工商 曾麗芳

台中亞緻大飯店28F異料理「天香杭味‧極致饗宴」客座主廚楊光宗示範富貴燒肉。(飯店提供)

「台北米其林指南」日前公布首屆星級餐廳名單，引起台灣餐飲業一陣追星風潮，台中亞緻大飯店率先將星級美饌引進台中餐飲市場。自4月19日至5月13日於28樓異料理餐廳舉辦「天香杭味‧極致饗宴」美食節，力邀榮獲米其林一星的台北亞都麗緻大飯店天香樓行政主廚楊光宗擔任客座主廚。

楊光宗師承香港正宗杭州菜名店天香樓，擁有超過20年的豐富廚藝生涯，並多次代表台灣與世界頂尖主廚交流。

楊光宗特別推薦「杭式炙燒蒸魚襯江豆鮮肉」，選用來自屏東縣林邊鄉的寶石鱸，肉質細嫩且富有膠質，先以歐陸料理常見的炙烤方式鎖住魚肉的鮮甜，搭配帶有西螺醬油香氣的雲林長江豆，和紹興酒浸製的鮮肉末一起快炒後澆淋在魚肉上，最後用大火蒸煮使其香氣結合。

還有「慢燉春風香料虎皮雞」，主廚精選台中在地溫體雞腿，用加入義式香料的花雕酒醬汁醃製12小時，先以高溫油炸方式鎖住肉汁，再以慢火滷至表皮呈現虎皮色，讓香氣層層滲入雞腿中，口感鮮嫩不乾柴，讓人吮指回味。

至於「蔥開駝鳥骰子肉襯蔬菜」，先以大蔥、開陽（蝦米）、紹興酒、醬油、蠔油熬煮成醬汁，加入嘉義骰子鴕鳥肉大火拌炒，讓中式蔥開技法引出駝鳥肉的多層次風味。

另外，「黃金起士龍蝦、香烹花雕富貴燒肉」選用台中霧峰酵素豬，取其五花肉部位，以主廚招牌東坡肉醬汁慢燉再淋上火焰威士忌，增添燒肉的脂香及酒香，搭配西式黃金起司龍蝦，將鹹蛋黃融入起司醬汁，澆淋在龍蝦上方以慢火焗烤，海陸雙饗盡收盤底。

由星級主廚設計的台中亞緻限定菜單「天香杭味‧極致饗宴」，每位830元+10％起；另有主廚獨創杭式風味特調「春梅釀酒飲」及「洛神百香醇飲」兩款限量飲品，每日限量10組，每瓶269元+10％，並享有加1元多1瓶的優惠；凡於EZTABLE訂位並預付訂金，可享餐費88折加原價1成服務費優惠。

(工商)