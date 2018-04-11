歌頌雲林的愛與勇敢「雲霧森林」授權縣府

2018年04月11日 17:15 中時 周麗蘭

縣長李進勇（右三）與「雲霧森林」的詞曲創作者楊永健（左三）、編曲者黃俊達（右二）雲林愛樂指揮許淑媛（左一）、台大雲林分院長黃瑞仁（左二）合影。（周麗蘭攝）

「雲霧森林」的詞曲創作者，台大雲林分院外科部主任楊永健。（周麗蘭攝）

台大醫院雲林分院外科部主任楊永健年初為該院望年會的表演填詞譜曲「雲霧森林」描寫雲林，縣長李進勇聽到很驚豔，希望能更廣為傳唱，縣府取得授權後，委由作曲家黃俊達老師重新編曲，11日雲林愛樂室內合唱團演繹發表。

楊永健的雲霧森林寫著「行人輕裝的往上爬，天邊山峰連綿，田裡有人忙插秧，高山上響徹雲霄，是學童嬉鬧聲，好自在好自然，邊遊戲啊邊成長」，旋律輕快活潑，曲風溫暖和諧。

雲霧雲林在台大望年會發表時，由維多利亞小學學童擔綱演唱，作曲家黃俊達後來改編成混聲四部加同聲二部合唱曲，雲林愛樂室內樂團樂團指揮許淑媛11日帶領團員演繹，歌聲令人感動。

李進勇表示，得知雲霧森林創作者然是台大整型外科權威醫師楊永健很驚訝，楊醫師居然能把他對雲林的觀察與感情用歌曲創作出來，這首歌不應只屬於他自己，拜託他授權給縣府推廣，希望民眾透過歌重新認識自己生長的這塊土地，有更多的感情。

楊永健說，他來雲林一年多，偶爾也會出去爬山，覺得這裡的風光非常美，想用歌紀錄生命歷程，歌頌這塊大地、這裡生活的純樸、以及勇敢追夢的勇氣。

他表示，現實生活上雖有無奈，無奈中還是有愛，希望這首歌的傳唱能讓雲林被看得見，讓大家聽得到這裡的呼吸聲

從未受過音樂訓練的楊永健目前也是台大總院燒燙傷中心主任，為了讓病患走出陰霾重拾自信，他創辦「疤痕合唱團」。

雲林愛樂室內樂團22日將於北港文化中心舉行「雲霧森林」首演音樂會。

(中時)