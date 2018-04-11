航空城之子酒駕肇逃1死1傷 父親賣房1280萬換緩刑

桃園航空城總經理的兒子許育呈因酒駕肇事撞死蔡姓女子，雙方達成和解，希望法院能夠給予緩刑。（李文正攝）

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桃園航空城總經理許又銘之子許育呈，酒駕撞擊Beyond Cure樂團主唱林庭楷與女友蔡喬亘，蔡當場死亡，許非但沒停車還肇事逃逸，遭路人攔阻才回到現場。羈押4個月期間，許的家人以1280萬元與被害人和解，款項全部付清，士林地院今（11日）開庭，法官問年輕人月入3萬2000元，錢從哪裡來？許邊哭邊回答：「爸爸賣房、借錢幫我賠！」

23歲的許育呈去年11月29日凌晨酒駕，在台北市士林區中正、文林路口，以時速70公里撞上停等紅燈的機車，被7、8名熱心民眾攔車，還有人要拔鑰匙，他被迫才回到現場，酒測值每公升0.71毫克，檢察官依酒後駕車過失致死、過失致重傷、肇事逃逸起訴許。

許在家期間，家人籌措賠償金，賠償死者蔡女的家屬880萬，其中包括200萬的保險，另外林男則賠償400萬，林母稱，希望他真心回改，不要再傷害別人，上次開庭兩人還當庭擁抱。

但開庭時，許的辯護人希望合議庭審酌已經達成和解，父母出售房屋賠償和解金，但許日後還是要返還這筆金錢，希望能夠給予緩刑，不需入監服刑，最後還說，雖然被害人尚未走出傷痛，並未同意許到墓地上香，但還是希望能獲得真正的原諒。

許說，做錯了事會承擔後果，真的對不起，將來會回饋社會，不會再做傷害別人的事情，但法官問他，有沒有夜盲症、在喝了多少酒，以及為何肇事還要逃逸。許遲疑還望向律師該如何回答，法官還說「這很難回答嗎？」他才說沒有夜盲症、1個人喝了6、7瓶啤酒，其他都不記得了。

林母最後說，願意原諒，只是「樂見」法官給予緩刑，並不是同意緩刑，因為是法院的職權，法官諭知，4月25日宣判。

(中時)

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