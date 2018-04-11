每月3萬5千元獎學金！屏科大動物疫苗所學生前景夯

屏科大在動物疫苗研究領域表現優越，獲得教育部高教深耕計畫補助，研發出各種畜、禽、水產動物疫苗。（潘建志攝）

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屏科大在動物疫苗研究領域表現優越，獲得教育部高教深耕計畫補助，疫苗所學生在學時，就有廠商贊助獎學金。（潘建志攝）
屏科大在動物疫苗研究領域表現優越，獲得教育部高教深耕計畫補助，疫苗所學生在學時，就有廠商贊助獎學金。（潘建志攝）

動物疫苗前景好，屏東科技大學有全國唯一的「動物疫苗科技研究所」，學有專精的學生在校時就有廠商贊助獎學金，最高每月3萬5千元，比有些上班族還多，羨煞許多人。優越研發成果也吸引不少國內外廠商交流合作，進行技術轉移。

屏科大特色為熱帶農業技術，南台灣又是畜牧業發展重鎮，學校2003年就成立動物疫苗中心，培養動物疫苗人才並進行相關研發。屏科大也結合相關科系成立「動物製劑研究中心」，由14名老師帶著學生實驗和研發。

中心計畫主持人鍾文彬教授表示，全球動物用疫苗去年產值達60億美元，尤其東南亞及中國大陸因經濟崛起，每年成長10%以上，市場非常驚人。農委會推動的農業科技產業計畫中，更以動物疫苗為首要推動項目。

目前屏科大研發的疫苗包括家禽、家畜、水產、寵物等各種動物疫苗，其中以雞疫苗數量最多、豬疫苗產值最高。鍾文彬說，華人嗜食豬肉，全球14億頭豬東亞華人市場就占了一半，台灣的豬疫苗產業又領先世界，非常具有區域產業優勢。

屏科大也有全國唯一的動物疫苗研究所，學生除了學習相關知識和技術，在校時也有工廠訓練，一畢業就能直接上線、無縫接軌。不少廠商當學生在校時就來搶人才，所長柯冠銘說，優秀的學生廠商甚至開出每個月5千到3萬5千元的獎學金贊助，吸引學生畢業後到公司上班。

(中時)

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