1分鐘1件！國道下抓超速 4小時250件罰單

為了減少車禍死亡案件，東港警分局近日進行交通大執法，進行路檢、交通稽查及測速照相勤務。（潘建志翻攝）

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為了減少車禍死亡案件，東港警分局近日進行交通大執法，進行路檢、交通稽查及測速照相勤務。（潘建志翻攝）

為了減少車禍死亡案件，屏東東港警分局近日進行交通大執法，進行路檢、交通稽查及測速照相勤務。其中國道三號平面道路屏75線崁頂段設立移動式測速器，4小時就取締了250件超速案件，平均1分鐘1件，數量之多令人咋舌；不過50公里速限也引起不少民怨。

東港警分局近期轄內鄉鎮死亡交通事故頻傳，為了減少死亡車禍，這周開始每周選定1鄉鎮，選擇易肇事路段或聯外道路，進行防制交通事故路檢、交通稽查及測速照相勤務。由於崁頂鄉今年已發生3件死亡車禍，便由崁頂開始執行。

警方10日在國道三號平面道路屏75線崁頂段設立移動式測速器，速限50公里，沒想到短短4小時就取締了250件超速，平均1分鐘1件，被取締的機車和汽車數量差不多。

不過民眾抱怨，該路段位於郊區且路況良好，設50公里速限真的太低，有人經過發現警方測速緊急煞車，反而更危險。警方表示，該路段筆直又寬敞，用路人行經屢飆快車，2個月內就發生2件機車騎士因高速行駛，撞上路旁水泥護欄當場死亡的案件，速限有其必要。

該路段屬縣道，主管機關為縣政府工務處，副處長毛子良表示，道路速限由主管機關設定，縣道最高60公里、省道最高70公里。若民眾對速限有疑慮，可向主管機關或警察單位表達，會在每個月舉行的道安會議中提出討論。

(中時)

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