外埔圖書分館擴建 坐擁鐵砧山景第一排

台中市議員吳敏濟爭取外埔圖書分館擴建，工程將於今年中動工。（王文吉攝）

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外埔圖書分館坐北朝南，大門及前埕設在南面，用建築體遮避冬天強勁冷冽的北風。（王文吉攝）

讓鐵砧山伴你閱讀！外埔圖書分館11日於外埔國小西南側校地舉行擴建工程說明會，未來將變身3層樓建築，北側大落地窗除採集最大量的自然光，也引進鐵砧山景觀陪伴讀者。經市議員吳敏濟爭取，工程經費8500萬元已獲議會通過，預定今年中發包動工，明年底完工。

吳敏濟表示，外埔圖書分館設施老舊，空間狹小，居民引頸期盼數十年，終於迎來了擴建工程。新舊空間整合之後，由168坪狹小空間增加到689坪，非常寬敞舒適，且照顧到所有年齡層，例如兒童閱讀區和說故事區、青少年閱讀區、樂齡閱讀區、多功能研習教室等。

外埔讀書會長周錦華表示，讀書會成立20幾年，定期在圖書館地下室聚會，但空間狹小，而且空氣不流通，很高興吳議員爭取到如此舒適的空間和更多的圖書，相信未來一定可以吸引更多人到圖書館來，提升全區的閱讀風氣。

文化局副局長施純福表示，市長非常重視文化平權，主張資源不要過度集中在原市區裡，外埔圖書分館空間狹小，不符合教育部直轄市圖書分館空間不能小於550坪的規定，感謝吳議員爭取經費，協調用地取得，目前已經上網招標，預計年中動工，總工程經費高達8500萬元，是僅次於花博外埔園區的重大建設。

外埔圖書分館擴建用地由外埔國小提供，為讓學生方便前往閱讀，並做為等待家長接送區，新館與校園無縫接軌，大門及前埕設在南面，用建築體遮避冬天強勁冷冽的北風，目前工程已上網招標，預計今年中動工。

(中時)

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