擱淺陸船汙染金門海域 航港局：誤會！

在金門北碇海域擱淺已10餘天的大陸籍貨船「遠泰789」，今天傳出漏油汙染狀況。（金門海巡隊提供）

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民眾網傳北碇海域出現油汙的照片，引起鄉親疑慮。（民眾提供）
擱淺的「遠泰789」，今天重新佈設攔油索和2次水下探摸。（民眾提供）

在金門北碇海域半沉擱淺已10餘天的大陸籍貨船「遠泰789」，今（11)）日傳出漏油汙染狀況，交通部航港局緊急通報金門海巡隊在周遭海域查尋，最後證實只是民眾「誤會」，虛驚一場。

針對網傳當地海域最新油汙照片和影帶，引起鄉親普遍疑慮一事，航港局表示應是現場工作船舶的船身就帶有少量油汙，或吊桿作業必須使用潤滑油劑，而造成作業海面泛浮油光和散發油氣。但這種油漬均為陽光照射下，可自行揮發的輕油類，與擱淺船隻會受到關注的重油汙染不同。

航港局指出，4448噸級的散裝貨船「遠泰789」於3月31日在北碇水域擱淺後，該局立即邀集海巡、環保等相關單位召開緊急應變會議，要求船東在4月2日以前完成殘油抽除作業，共計抽除輕柴油3噸、滑油約0.2噸外，並加派2艘船舶及技術人員執行水下探摸作業，以利後續救助作業，同時也在4月3日完成攔油索佈設，防止發生油污外洩。

迄4月6日下午因為鋒面過境，北碇水域海象激烈變化，導致原先佈設的攔油索遭風浪打亂，航港局再督促船東盡速改善，已在今天下午派遣工作船重新佈設和2次水下探摸。

航港局表示，自該艘貨船擱淺以來，均由海巡與環保單位持續監控，並無汙染情況發生，請鄉親放心。今天下午的第6次應變會議，已再度責成船東盡快委託海事業者提出移除船體計畫，並做好汙染防制和管控作業。

(中時)

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