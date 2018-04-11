專訪》邊抗癌、邊導戲 導演謝東寧的抗癌日記

2018年04月11日 18:20 中時 李欣恬

現年50歲的導演謝東寧邊抗癌、邊導戲，繼去年和享譽國際的日本導演平田織佐合作之後，再度取得平田織佐授權，執導其經典作品《轉校生》台灣版，描述21位高中少女青春期的躁動不安與渴望，謝東寧表示：「青春期是人一生中最精華的時光，處理劇中的青春心事，能讓我暫時脫離癌症的痛楚，而在化療的痛苦之下，我只能仰賴夥伴們的協助工作，但比起去醫院化療，能繼續做我喜歡的戲劇工作，反而是能讓我感到輕鬆快樂的事。」

「劇場界實在是太操了，我只能不斷地忙碌，生活也以最低限度支撐著，完全沒注意到身體出了狀況，也沒想過自己會得癌症。我是在得到癌症之後，才發現原來也有很多劇場人是癌症患者。」謝東寧有感而發，從去年初於日本橫濱演出《台北筆記》，又製作記錄移工故事的《漂流廣場》，一路忙到年底，發現大腿長了一顆巨大細胞腫瘤，起初還以為只是小病痛，不以為意，後來才發現事情不妙。

「第一間醫院，在開刀前問我從事什麼工作？如果失去一條腿對工作會不會有影響？我簡直嚇了一大跳；好在第二間醫院，為我開刀的醫師，小心翼翼地取下我山東饅頭般大的腫瘤，沒傷到我神經，也因此保住一條腿。」

即使捱過開刀階段，為了避免癌細胞復發和轉移，謝東寧仍然需要接受化療，每次需連續5天、每天24小時在身上注入各種化學藥劑，謝東寧表示：「化療真的好痛苦，每一種藥劑都有各自的副作用，讓我吃不下、睡不好，排尿疼痛，還會嘔吐，有時打了一種藥，是為了壓抑另外一種藥的副作用，或是打了一款藥，要再打另一款藥來保護腎臟，但偏偏這保護腎臟的藥，又會讓我非常不舒服，這種種交互作用，可說是吃足了苦頭。」

謝東寧表示，「醫師為我保住這條腿，讓我覺得自己運氣差，卻也是運氣好，我也只能鼓起勇氣，好好把化療走完。」

謝東寧說，癌症是文明病，「這是整體社會生活節奏的關係，我希望每個人都能懂得為自己卸下重擔，一定要記得沒有什麼事情比健康更重要，一定要強迫自己放假休息，不要讓疲勞累積在身體上，變成病灶就不好了。」

由於化療的副作用，讓謝東寧身體非常虛弱，為避免受到外界的感冒、痲疹等疾病感染，有時在排練場上，他只能遠遠看著，只是這樣看著，他也感到心滿意足，並由衷感謝，幸好有排練助理、演員群以及這回擔任編劇的妻子劉天涯支援。

劉天涯小謝東寧24歲，她來自中國大陸江蘇，當年和謝東寧一見鍾情，兩人閃婚，也因著對戲劇共同的興趣，一人編劇、一人導戲，闖蕩表演藝術界。

劉天涯在台居住多年，已從京片子說得一口標準的台灣國語，她表示：「事情遇到了，只能堅強、積極面對，相信我們兩個一樣可以度過這次的難關，相信我們的緣分還沒有斷。」

此外，這也是劉天涯第二次改編平田織佐的劇本，上回改編的作品是《台北筆記》。

劉天涯表示，《轉校生》原作描寫的是日本高校生對愛情的想像、成長的困惑以及對升學考試等各種未知恐懼，「這齣戲特別之處，在於將有21名演員在舞台上同步演出，他們以特殊的節奏感交錯，說著此起彼落的對白，會帶給觀眾像是聽交響樂一樣的感受，能聽見多段青春祕密、故事在舞台上發生。」

(中時)