大S揪尪赴越南養3胎 微凸孕肚首曝光

大S與汪小菲被捕獲到越南度假。（圖／取自娛樂給我五微博）

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中時電子報
網友發文分享目擊大S夫妻照片。（圖／取自娛樂給我五微博）

41歲大S和汪小菲育有一子一女，去年大S發誓不考慮生第三胎，也稱正在跟老公討論要做結紮手術，沒想到還來不及動刀，近日便傳出大S和老公懷了第3胎，今(11日)大S公開認了有孕7週，稍早網友則捕獲大S一家現身越南度假養胎，可見穿著白色寬鬆上衣的她小腹微凸，四肢仍十分纖瘦。

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大S與汪小菲結婚8年，育有4歲大女兒汪希玥和2歲小兒子汪希箖，大S曾透露為了生兒子鬼門關前走一遭，在手術台上癲癇發作，一度失去呼吸心跳，昏迷了10天才清醒。去年她和老公參加飯店開幕，澄清當時發福的體態並非因為懷孕，還開玩笑說：「生一、兩個就夠了，這也是對社會負責的表現」，直言：「再生下去對身體很不好」，豈料3寶竟驚喜到來。

今本報掌握獨家消息，知情人指出汪小菲曾向友人透露大S的3胎是個男娃，據陸媒《娛樂給我五》報導，有網友2天前在越南目擊汪小菲夫婦帶女兒到越南度假，該網友稱：「在酒店巧遇大S和汪小菲一家，懷第三胎來躲狗仔，不料卻被我這個狗仔發現了」，照片中可見大S與老公面對面坐在餐廳吃飯，女兒在一旁爬上排下，而穿著寬鬆的大S所懷的3胎孕肚也首度曝光，一家人看來和樂融融，氣氛溫馨。

(中時電子報)

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