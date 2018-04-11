大範圍監視西太平洋 美軍將部署崔萊頓無人機

海神梔之子「崔萊頓」無人機。(圖/US Navy)

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中時電子報

針對美國海軍需求研制的MQ-4C「崔萊頓」（Triton）長航時無人機，是「全球鷹」（Global Hawk）無人偵察機的升級版本，集全球最先進的偵查和監視設備於一身。美軍預計在今年部署首批2架MQ-4C在關島基地，預計在2021年底部署達4架MQ-4C。

據《美國海軍協會新聞》報導，美國海軍第19無人巡邏中隊的2架「人魚海神崔萊頓」無人機，將於今年夏天抵達關島，並在2021年「崔萊頓」無人機取得初始作戰能力後，再向關島增派2架「崔萊頓」無人機。

美國海軍消息人士曾透露，「崔萊頓」無人機服役後，將善用其主要優勢，也就是可以全天候偵查持續監視任務，也就是4架「崔萊頓」無人機分別用於空中、返航、地面待命和備用，來達成美軍對西太平洋地區不間斷、大範圍的監視。

由諾斯羅普•格魯曼公司（Northrop Grumman）研製的「崔萊頓」無人機，集全球最先進的偵查和監視設備於一身，主要優勢是能在超高空持續飛行長達30小時，配備的AN/ZPY-3雷達，可以在任何氣候條件下，持續不斷進行360度全方位掃描，還能在距離海面1.8萬公尺的高度，清楚看到如高爾夫球大小的物體。

「崔萊頓」無人機全長14.5米，翼展39.9米，飛機翼展和體型均超過波音737客機，最大航程15,000公里，最長滯空時間達30小時，單波次任務就可覆蓋700萬平方公里的區域，執行持久情報搜索、監視與偵察的任務半徑達3700公里。

根據美國海軍規劃，在2032年之前將在全球5個基地完成「崔萊頓」無人機的部署，總共採購68架該型無人機，屆時117架P-8A「海神」反潛巡邏機可將精力集中於反潛作戰，海上情報監視任務則主要由「崔萊頓」無人機負責，兩種機型聯手將美軍監視範圍擴大至全球。

(中時電子報)

文章來源：Navy: First Operational MQ-4C Tritons Will Deploy to Guam By Year’s End

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