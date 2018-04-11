《中時晚間快報》葉俊榮在陸兼職 徐國勇神回應 「沒人質疑 不必主動說出」

2018年04月11日 17:59 中時電子報 綜合報導

◎葉俊榮在陸兼職 徐國勇神回應 「沒人質疑 不必主動說出」

內政部長葉俊榮遭人爆料在大陸浙江大學有兼職身分，引爆輿論質疑應比照「卡管案」停職查辦。對此，行政院發言人徐國勇剛剛接受廣播專訪時被問到難道葉俊榮不必辭職？他說，有人質疑，第一時間就要面對，所以葉俊榮第一時間已經出面；被問到為何以前不先主動對外說明？徐國勇神回：「以前沒人質疑他，就不必主動講出來」，「葉俊榮就只去過一次，沒有其他的了，但管中閔是去十幾次耶！」

◎博鰲蕭習會後 陸惠台政策「遍地開花」

博鰲「蕭習會」後，大陸緊鑼密鼓推動31項惠台政策落地，各地遍地開花。除廈門推出60條惠台施行細則，最高祭出700萬台幣延攬台灣人才，浙江也推出24條惠台措施；此外，包括江蘇、山東也在開展台灣同胞參評勞動模範等工作。

◎卡管不卡葉？ 教長：若違法將不聘任

台大校長當選人管中閔及內政部長葉俊榮均被爆料赴中國大陸的大學兼職，教育部為何卡管不卡葉？教育部長潘文忠今天表示，葉俊榮在第一時間出面澄清一切合法，但管中閔有28項疑義未解卻不主動說明，教育部若查出他違法，將不聘任他為台大校長。

◎王彩樺捍衛婚姻 發聲明駁婚姻觸礁

王彩樺昨與黃品文結婚11年，昨傳出老公黃品文在所創公司新識能與28歲公司女員工關係匪淺，婚姻因此而傳觸礁，事發後王彩樺僅「無聊」來駁斥婚姻有問題，經過一天沈澱後，她也於今天在臉書Po出與老公黃品文的聯合聲明稿，來捍衛兩人的婚姻。

(中時電子報)