沒有專用場地 石門國中橄欖球隊奪冠

2018年04月11日 21:35 中時 賴佑維

桃園市石門國中橄欖球隊日前參加全國橄欖球錦標賽，在冠軍戰罰踢時，以4比3氣走對手，睽違30年奪下冠軍。但學生們沒有專用場地，只能用籃球場練習。也因為奪冠，獲邀在7月赴法國巴黎比賽，選手們也擔心經費不足，無法為國爭光。

石門國中校長楊士煌表示，橄欖球賽事有7人、10、15人制等等，因為學校人數不多，因此主力放在7人及10人制。此次參加的全國橄欖球錦標賽，雖然是15人制比賽，但是學生們發揮出練習水準，因此奪下冠軍。

教練洪建銘表示，選手主要以9年級為主力，這次賽事中，選手們發揮出攻勢，是奪冠關鍵，此外8年級學生雖然技巧較生疏，但也能跟上腳步，讓球隊整體都有打出節奏。冠軍戰中，面對常勝軍南門國中，還一度落後，最後12比12平手，進入罰踢，以4比3奪下冠軍。

隊長戴慶豫表示，雖然練習的時候很辛苦，但卻不以為意。因為打橄欖球真的相當有趣，希望將來可以繼續保持，繼續奪下獎項。他又說，隊員們一開始加入球隊時，其實對台灣相對冷門橄欖球運動沒有這麼了解，但是越打越有興趣，覺得相當好玩。

市議員徐玉樹則說，選手們雖然表現優異，但卻只能在籃球場練習，而橄欖球比賽場地是草地，學生們只能步行到附近的水利署北區水資源局大草坪練習。此外奪冠後獲邀出國比賽，也苦無經費。學生們若畢業，桃園市內也沒有其他橄欖球相關高中，可讓學子繼續升學，相當可惜，希望主管機關重視。

(中時)