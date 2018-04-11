動員百人 明華園《俠貓》周末嘉義熱血登場

2018年04月11日 18:03 中時 李欣恬

明華園總團當家小生孫翠鳳在《俠貓》裡飾演「猴師」，協助林少貓抵抗日軍，戲裡戲外皆傳承。（明華園戲劇總團提供）

明華園總團改編自作家施達樂《小貓》的劇作《俠貓》，描述抗日英雄林少貓故事，由當家小生孫翠鳳領軍子弟兵，於劇中展現宋江陣、流民拳等武打場面，熱鬧非凡，本周末在嘉義登場。

導黃致凱表示，在原著裡，林少貓原本是個不諳武術的人，血氣方剛的他在參加陣頭之後，才學習宋江陣的武藝，「劇中的林少貓，原本一心只想做『大尾鱸鰻』，卻誤打誤撞當了台南的營官，展開長達7年的抗日行動。」

黃致凱表示，林少貓帶著一群義軍以血肉之軀，加上「竹篙湊菜刀」力拼日軍的新式槍砲，並從一場以卵擊石的必敗戰爭中反思「俠」的定義。

孫翠鳳表示，這回為了拚傳承不畏票房壓力，讓出第一男主角「林少貓」的角色，由讓第三代武生陳子豪擔綱，她自己則是扮演林少貓的精神導師「猴師」，協助弟子抵抗日軍，戲裡戲外皆傳承。

明華園總團長陳勝福表示，《俠貓》中有很多場景是義軍與日本人對戰的場面，在舞台上要呈現南台灣山林的壯闊、兩軍對峙的浩大場面，整體動員近百人。《俠貓》將於4月14日至15日，在嘉義市文化局音樂廳、4月21日至22日台中國家歌劇院。

(中時)