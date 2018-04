2018年04月11日 18:08 中時電子報 李弘斌 /綜合報導 /綜合報導

「世界球后」戴資穎常在臉書粉絲團po腹肌照,讓粉絲讚嘆她強大的核心肌群,這回她不必秀六塊肌,在臉書po出穿著運動背心的照片,展現結實的手臂曲線,讓「穎迷」們驚呼為「魔鬼筋肉人」。

其實「魔鬼筋肉人」是周星馳電影《破壞之王》中,吳孟達飾演的雜貨店老闆「鬼王達」年輕時的綽號。只是綽號聽起來很威,片中卻沒有任何這個角色的畫面,這回反倒由小戴做了最佳詮釋,讓粉絲大為驚嘆。

「我最想要的肌肉ㄚㄚㄚㄚㄚ」、「肌肉被拍的好明顯!」、「Oh my goodnes, you so beautiful 😍」、「有肌肉,才不那麽容易受傷」、「哇~~這個鎖骨! 😍 😍 」、「 魔鬼筋肉人,我比較喜歡可愛的樣子」

小戴在明天公布的世羽聯最新世界排名,由於賽制變革,將失去去年新加坡超羽賽的冠軍積分,下周四再扣掉去年馬來西亞頂級賽的冠軍積分,也會讓出女單球后寶座。不過在本月下旬的武漢亞錦賽,小戴只要最終成績優於日本女將山口茜,仍能奪回世界第1的寶座。

