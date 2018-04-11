台商腦中風電燒心耳封堵減吃藥

倪姓台商（右）腦中風後，接受房顫電燒、心耳封堵2合1手術，擺脫抗凝血劑不適應症也降低中風機率，開心找回生活品質。（張妍溱攝）

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倪先生（左）說，電燒加上封堵2合1手術後，身體狀況好很多，每天只要服用1種藥物，不再是藥罐子。（張妍溱攝）

台中市一名台商49歲倪先生，因患有糖尿病、高血壓及陣發性心房顫動，去年在家突然腦中風昏倒，緊急送醫接受心導管取栓手術後導致四肢無力、傷及大腦語言區，治療初期服用傳統抗凝血劑卻發生排斥現象，決定接受房顫電燒、心耳封堵2合1手術，擺脫抗凝血劑也降低中風機率。

每周1次語言復健課程，逐漸恢復語言能力的倪姓台商表示，年輕時因工作壓力大，抽菸、應酬熬夜喝酒，導致心律不整甚至顫動，中風後經過治療日後1天都要吃6種藥物控制，卻出現嚴重頭暈、噁心、長疹子等副作用。

中國附醫心臟內科主任張坤正表示，3高病患容易忽略心房顫動，由於心房內血液流動不佳形成血栓，隨著血流流出心臟，如栓塞於腦部便是腦中風，壓力大、抽菸喝酒及老人等都是好發族群；心房顫動的病人發生腦中風的機率是正常人的4倍。

張坤正指出，患者因腦中風暈倒進行心導管取栓手術後，目前語言和肢體功能恢復良好，但事後服用抗凝血劑卻發生不適應症狀造成生活困擾。採取電燒及心耳封堵2合1手術後，擺脫抗凝血劑，也降低第2次中風的風險。

患者倪先生說，電燒加上封堵2合1手術後，身體狀況好很多，現在每天只要服用1種藥物即可，不再是藥罐子，並與太太計畫要實現「環遊世界」的人生夢想，開心找回生活品質。

(中時)

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