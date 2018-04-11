大甲媽祖個人化郵票過火 限量發行5千套

台中郵局推出大甲媽祖個人化郵票，封套正面以手繪媽祖守護台灣Q版風格，展現信眾參與遶境真誠「付出」的精神。（王文吉攝）

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台中郵局設計起駕、回鑾臨局封及主題「付出」的明信片，提供信徒與集郵愛好者珍藏。（王文吉攝）
大甲媽祖個人化郵票封套正面以手繪媽祖守護台灣Q版風格，展現信眾參與遶境真誠「付出」的精神
大甲媽祖個人化郵票圖文詳細介紹鎮瀾宮莊儀團、神童團、太子團、福德彌勒團、報馬仔及36執事隊等團隊，製作vu; 2; 精美
大甲媽祖個人化郵票隨票加贈與郵票相同編號的「鎮瀾宮鎮殿二媽金箔」。（台中郵局提供）

大甲媽祖13日將起駕繞境，台中郵局連續7年與鎮瀾宮合作，推出「2018大甲媽祖國際觀光文化節個人化郵票」，提供信徒及集郵愛好者紀念珍藏，並設計主題「付出」的明信片，起駕當天前300名信眾可免費郵寄，回憶寄信趣味。

媽祖個人化郵票11日上午於鎮瀾宮進行過火儀式，希望獲得媽祖加持，讓郵票更具收藏意義。台中郵局局長蔡文慶指出，媽祖個人化郵票共發行5000套，隨票加贈與郵票相同編號的「鎮瀾宮鎮殿二媽金箔」1張，12日起在台中市各郵局發售，每套售價150元。

蔡文慶表示，為發揚媽祖慈悲為懷的精神，特提供50套郵票義賣，每套公益愛心價1000元，日前已全部完售，所得共5萬元，悉數以認購人名義捐給鎮瀾兒童家園，幫助失依兒童。

台中郵局表示，個人化郵票封套正面以手繪媽祖守護台灣Q版風格，展現信眾參與遶境真誠「付出」的精神，郵票圖文詳細介紹鎮瀾宮莊儀團、神童團、太子團、福德彌勒團、報馬仔及36執事隊等團隊，製作精美，值得珍藏。

有鑒於寄信的人變少了，台中郵局將於13日起駕及22日回鑾當天，在大甲廟口郵局前廣場設置臨時郵局，現場並備有限量1000枚臨局封及「付出」主題明信片共2000張，免費提供信眾索取珍藏，前300名還可免費郵寄。

(中時)

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