俄國庫茲涅夫航艦最差？ 俄媒出面澄清

2018年04月11日 18:25 中時電子報 江飛宇

俄國航空母艦庫茲涅夫海軍元帥號(Kuznetsov aircraft carrier)完成敘利亞海外任務後回到本土，並準備進行中期壽限性能提升，然而該型航艦卻被美國國家利益網站(national interest)評為「最差」。俄國當然必須出面澄清，著名的俄羅斯軍事分析家瓦西里．卡申(Vasily Kashin)解釋「庫艦」究竟是好還是壞。他認為從美國的眼光來看或許看不起，但是從非美系的標準來看，它的總體性能還是不錯，可以給個「中上」的分數。

爭議來自於國家利益網站在3月31日刊出由羅伯．法爾利(Robert Farley)的文章「史上五大最差勁航艦評比」，在他的文章中，將二戰時期的英軍航艦老鷹號(HMS Eagle)、法軍航艦貝亞恩號(Bearn)、日軍航艦加賀號(Ka ga)、美軍航艦游騎兵號(CV-4,USS Ranger)與俄軍現役的航艦庫茲涅夫元帥號列為「史上五差」，其中最爭議的自然是庫茲涅夫元帥號，因為它是唯一現役航艦。

文章寫道，庫茲涅夫元帥的缺點在於「糟糕的施工或者惡劣的維修水準，讓俄羅斯海軍難以維持此航艦的有效服役…..使得它不能為俄羅斯國防安全，作出有意義的軍事貢獻」。法爾利並且以在敘利亞執行任務期間，「庫艦」曾有2架戰機因為航艦回收系統的故障，最終耗盡燃油而落海，證明「庫艦」百病叢生。最後提到「庫艦若要達到中國大陸表親遼寧號的水準，可能還需要更多投資」

但是，庫茲涅佐夫號真的這麼糟糕嗎？軍事觀察家卡申認為，庫艦之所以聲譽很差，在很大程度上與俄羅斯自兒長期輕視海軍有關，許多俄國自己的專家都認為，俄羅斯本身的地理環境屬陸權國家，意味著不應該在艦隊上花費太多資源，所以長期以來庫艦一直是最被受批評的目標，這還是俄國內部的意見。

而對於西方觀察家來說，他們的立場本來就對俄羅斯及其武裝力量，普遍採取否定態度，特別在當前的敵意氣氛中尤其如此，任何缺點往往在西方都會更加膨脹到難以想像的程度。

換言之，庫艦同時被俄國的陸權主張者，以及西方的否定派給雙重矮化。然而卡申指出，事實並非如此。

首先，庫艦是俄國第一艘真正實用化的航空母艦，這是俄羅斯海軍從上世紀90年代到21世紀初期，在各種艱難條件下建立的艦載戰機隊伍，整個過程都是俄國自己摸索出來的，光是這項成就本身就值得肯定。

此外，從庫艦的研發到成軍，這些累積下來的經驗，甚至為俄國提供了有意義的經濟價值，其他有意獲得航空母艦的國家，開始向俄國探詢出口航空母艦的事宜，比如為印度海軍改裝的超日王號(INS Vikramaditya，原基輔級巴庫號)，其中俄羅斯就收到了超過50億美元的改裝資金，印度還為這艘航艦購買了俄羅斯的MiG-29K戰鬥機，並且還要為印度建造另一艘航空母艦維克蘭特號(INS Vikrant)。

當然不可否認的是，庫艦並不適合進行像美國航艦戰鬥群那樣的全球干預行動，因為它原本的設計理念，原先是以捍衛蘇聯自己的核武戰略潛艦，防止敵人以對他們進行先發製人的攻擊，因此這艘船的角色基本上是捍衛蘇聯海上核力量的一個組件，主要攜帶重型的SU-33戰鬥機，以防空攔截為主，航艦自己配備12枚射程為550公里的超音速巡航飛彈，有了這些武器，敵人將難以突破。

到了21世紀，庫艦的任務模式開始轉型，改變成類似西方航艦的陸地攻擊壓制任務，然而在敘利亞戰役的經驗證明，引進新型多用途戰鬥機的庫艦，完全有能力發揮在西方航艦理論中流行的陸攻與壓制作戰。

至於在2016年兩架落海的MiG-29K和Su-33，這與人員應變經驗不足有關，而不是軍艦本身出問題。卡申強調這並不奇怪，因為俄羅斯的實戰經驗確實較少，出了錯不需苛責。

最終卡申指出，他沒有說庫艦有多麼頂尖，但是若要列世界上最差的航空母艦，再怎麼樣也絕對排不到庫艦。因為有些航艦的服役史更加臭名昭著，比如泰國皇家海軍的查克里·納呂貝特號(Chakri Naruebet)，或者澳洲海軍的墨爾本號(R21,HMAS Melbourne)。而且性價比最差的也不會是庫艦，法國海軍的夏爾戴高樂號( Charles de Gualle)更昂貴，表現也較普通。

卡申總結說，儘管存在一定的設計缺陷，庫茲涅佐夫海軍元帥號從戰鬥角度來仍然是相當有用、有效的軍艦，俄羅斯海軍絕對值得以這艘船為榮。

(中時電子報)