綠議員要求表態 柯P：我是台灣台北的市長

2018年04月11日 19:11 中時 陳燕珩

台北市長柯文哲今赴市議會備詢，民進黨議員張茂楠質疑，柯上任以來以從政治素人變成政治精算師，柯回應，他是「無招勝有招」，沒有權謀算計。由於先前賴清德公開說「我是台灣行政院長」，張茂楠要求柯P也表態，柯文哲猶豫了一下說，「我是台灣台北的市長」，但不需要講那麼大聲。

張茂楠今質詢柯，認為台灣是主權獨立的國家，或是大陸的一部分？柯文哲起初不願正面回應，只說這個讓別人去講，聽聽就好了。張追問，賴清德說自己是台灣的行政院長，對外宣示台灣主權，柯敢說自己是台灣的台北市長嗎？

柯文哲說，回答這問題算是侵犯總統職權耶，接著仍回應，他是「台灣台北的市長」。他強調，這說法沒錯，但是講那麼大聲幹嘛？不要製造總統的困擾。張茂楠又問，台灣是大陸的一部分嗎？柯文哲說，至少現在不是，難道現在會有人會說自己是大陸的一部分嗎？至於以後，給別人去煩惱。

柯文哲強調，統獨藍綠是台灣政治光譜的一部分，但不可否認，在台北中間選民還是最大塊，所以做好事情比較重要。張茂楠盼柯能勇敢表態，這樣跟綠基層選民比較好交代；柯則回應，天下本無事，這陣子被抹紅抹得太厲害了，「其實柯文哲還是柯文哲」。

張茂楠質疑，柯文哲上任後變很多，連蔡英文都覺得他變成政治精算師了。柯笑說，總統不會這樣認為，他講話很隨便，一定不會讓蔡覺得他是精算師，其實上任3年多，市政技術進步很多，但他還是不喜歡算計，多算只會多死腦細胞。

(中時)