屌打墾丁！這裡20道古早料理吃到飽只要200元

「青宏畜牧場」提供自家種的青菜，各種滷味和雞湯，只要200元。翻攝遇見天使Angela部落格

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「青宏畜牧場」提供各式青菜，還有各種滷味和雞湯，只要200元。翻攝遇見天使Angela 部落格

士林夜市7樣切片水果1500元、墾丁海鮮大餐16500元，東西貴到讓人嚇到吃手手，但台灣其實也有200元、360元吃到飽、超便宜的地方，重點是可吃到自家種的青菜、老闆煮的牛肉麵、麻醬麵、花生豬腳、雞肉料理等。

位於南投水里的「阿成的家」，主人家提供窯烤麵包、牛肉麵、肉羹麵、花生豬腳及各式當地青菜外，還有85歲的阿嬤現煎菜頭粿給大家吃，只要360元。翻攝愛吃鬼芸芸部落格

位於在南投水里的深山，有間餐廳「阿成的家」，標榜著無菜單的料理吃到飽，在龍眼樹下吃著農家料理，一邊欣賞著深山美景，一邊品嚐美食，還可以看著主人家做著窯烤麵包、牛肉麵、肉羹麵、花生豬腳及各式當地青菜外，還有85歲的阿嬤現煎菜頭粿給大家吃。

「阿成的家」提供牛肉麵、肉羹麵、花生豬腳及各式當地青菜外等，只要360元。翻攝愛吃鬼芸芸部落格

今年63歲的阿成說，「阿成的家」是在自家庭園做的吧費，已經經營了15、16年，早期是在龍眼樹下吃飯，但因擔心顧客長期踩踏龍眼樹，6年前移到龍眼樹旁的凉庭用餐，原本一人要300元，後來因原物料上漲，去年11月才在顧客建議下調整為360元，仍是很便宜。

除了在水里有著無菜單的吧費吃到飽，在八卦山上，也有家無菜單的吧費吃到飽「青宏畜牧場」，這裡是以代客滴雞精為主，吃飯的地方是以前的雞寮，吃的20道青菜都是自家種的，還有各種滷味和雞湯，只要200元，也可另外加點一隻烤雞，如玉米雞880元、烏骨雞600元，但用餐加點一隻雞只要500元優惠。

「阿成的家」、「青宏畜牧場」都採預約式，「阿成的家」電話049-2821249，「青宏畜牧場」電話0939-812288。

(中時電子報)

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