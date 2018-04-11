歡慶泰國「潑水節」 期間限定風味料理享8折優惠！

2018年04月11日 19:07 中時 徐力剛

傳統新年泰國以「潑水」祈福來年，獻上誠摯祝福。（圖片提供／泰國觀光局）

香茅廚全新「宮廷三色米線」，一次品嘗3種風味米線好滋味。（圖片提供／微風集團）

「泰北鄉村牛尾鍋」是在外打拼遊子最期待料理之一。（圖片提供／微風集團）

美味「泰式紅咖哩鰻魚」寓意工作及事業順利。（圖片提供／微風集團）

家喻戶曉泰國潑水節將於13日至15日盛大登場，每年為當地帶來大量觀光人潮，泰國觀光局預估為期3天潑水節，全國觀光消費總額將超過198億泰銖，其中外國旅客消費額達94億泰銖，約佔47%。

潑水節為泰國傳統新年，對泰國人而言「水」象徵純淨，透過潑撒清水為來年祈福，洗去罪惡煥然一新。泰國觀光局局長育塔薩克指出，泰國以佛教立國，每年潑水節重要儀式「Song Nam Phra」，清晨時分民眾前往寺廟，將有馨香祝福含義清水淋在佛像為金身沐浴，相信可洗滌精神與心靈;許多當地人會收集沐浴佛像清水，在「Rot Nam Dam Hua」儀式上輕輕地滴在家庭年長者手中，象徵祈求好運。

除曼谷考山路著名潑水慶典外，邢汶里府、沾他汶里府、甘烹碧府、喀拉邢府及那空席他瑪叻府也舉辦特色活動歡慶新年到來。在邢汶里府，活動主要集中在大城王朝重要聚集地Ban Bang Rachan;坐落沾他汶里府的塔鵬儂寺與光州寺，更是年年舉辦裝飾牛車遊行，透過佛像神聖衣物遊行抵禦惡運;喀拉邢則以佩瓦絲城與恐龍挖掘遺址為主要特色。

泰國西部的甘烹碧府，以沿著屛河舉行潑水節活動及佛像包裹遊行尤為出名;而那空帕儂府受印度教影響深遠，當地慶典活動帶有濃厚印度教氛圍，包括婆羅門儀式＆祭典及納丹遊行等。

想體驗傳統泰式風情，不用出國走一趟台北復興南路微風廣場G樓，以道地泰式料理起家的香茅廚，推出全新「浴佛祈福饗宴」，即日起至22日限定期間供應。

新年象徵長壽米線，是飯桌上不可少美食，特色菜餚「宮廷三色米線」精選原味、蝶豆花和香蘭葉3種風味米線入饌，搭配手工剁碎魚肉、蒜頭、紅蔥頭、甲猜、乾辣椒、泰國魚露及椰奶熬製湯頭，品嘗時建議加入一匙宮廷海鮮醬享用，是最純正泰式吃法。

過年時，在外打拼遊子返鄉團聚，與家人共度美好時光。據說因泰國勞動年齡層分布較廣，回到家中許多長輩仍在外擺攤或務農未歸，為了讓子女回家就能品嘗熱呼呼美食，適合久燉的「泰北鄉村牛尾鍋」孕育而生，是道讓人眼眶泛起思親淚料理。另道「泰式紅咖哩鰻魚」寓意工作、事業順利，將鰻魚油炸後放入特製紅咖哩，以煸炒方式加入椰糖、椰奶燒煮，Q彈魚肉吸收咖哩香氣，一口咬下香料豐富滋味在口中綻放，令人吮指回味。活動期間再加碼，消費者若同時點選3道新品，享8折優惠價。

(中時)