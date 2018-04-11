老公遭爆有外遇 王彩樺斥爆料者：「心要存善念！」

2018年04月11日 18:24 中時 蕭雅玲

王彩樺昨與黃品文結婚11年，昨傳出老公黃品文在所創公司新識能與28歲公司女員工關係匪淺，事發後王彩樺僅「無聊」來駁斥婚姻有問題，但為了捍衛婚姻，她也於昨天在臉書Po出與老公黃品文的聯合聲明稿表示，未來對於不實報導，將採取法律行動。

王彩樺電訪時無奈說：「外遇要有證據，僅根據匿名爆料者說詞就說我老公有外遇，不但很殘忍，也會傷害到很多人！」與先生修佛多年，這幾年除了經營直播事業外，夫妻倆也在做善事，她說：「種因得果，人要心存善念，幫助需要的人！」不能在沒求證的情況下，就亂寫、亂爆料。

事情發生後很多朋友都打電話、傳簡訊關心她，「但沒有的事實，卻被標題寫成這樣不堪！」讓她覺得很無聊，跟先生討論過後，才決定要聯合發出聲明稿，來捍衛婚姻。她表示，雖然不知道爆料者是誰，至於是否是離職員工？她說：「不排除有這可能性！」

這幾年老公經營直播事業沒賺錢，一月初為了節省公司開銷，只好進行瘦身計畫，目前公司員工只剩下一個，就是爆料者所指的女生，她說：「該員工很專業，在公司也很用心工作，卻沒想到被爆料者說得如此不堪，對該女來說也很不公平。」她也說，不能因為該女整天在公司就說她是外遇對象，「我的助理司機也是男生，每天從早到晚跟我黏在一起，是不是也要說他是我的外遇！」來駁斥自己婚姻觸礁。

(中時)