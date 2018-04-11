嘉義市鞦韆節21日登場 市長涂醒哲上高空鞦韆台廣邀高手來挑戰

2018年04月11日 19:07 中時 廖素慧

嘉義市長涂醒哲（右三 ）、議長蕭淑麗（左四）及議員們歡迎各地好手來參加高空盪鞦韆活動。（廖素慧攝）

光路里長林昇賢（右）、議員傅大偉歡迎好手參加鞦韆賽，即送步步高升竹筒。（廖素慧攝）

嘉義市鞦韆節將於4月21日登場，這項流傳200餘年挑戰高空盪鞦韆的地方民俗活動，是膽識、技藝及體能的競賽，11日市長涂醒哲揹玄天上帝神尊，在光路里武當山玄天上帝廟前，站上12米高的鞦韆、撒招財錢母，邀請各地高手放膽來嘉挑戰。

這項全國獨「嘉」的高空盪鞦韆活動，源自200餘年前先民自大陸來台開墾，嘉義市湖子內下路頭瘟疫成災，玄天上帝感應村民信眾的祈求，降福消除瘟疫，此後每逢閏年的農曆3月6日玄天上帝誕辰，地方以盪高空鞦韆酬神，2008年經廟方擲筊獲玄天上帝同意，改為每年辦理，以利市府推展觀光。

涂醒哲表示，嘉義市鞦韆節越來越有名，也相當有特色，成為很好的地方傳統，市府今年製作鞦韆節影片，向新加坡、馬來西亞、港澳、日本、韓國等國宣傳，以期有更多外國人知曉此項民俗活動。

高空盪鞦韆活動從竹鞦韆架到比賽都很有特色，竹鞦韆架遵循古法搭設，工作團隊上山取竹，經過初步修整，再以藤蔓捆紮成12公尺高的竹架，完全沒不用釘子與螺絲，比賽以參賽者盪得高度一決勝負，藝高人膽大的賽手盪上3、4樓高不成問題，往年屢有外國青年來挑戰盪上天際的感覺。

今年嘉義市鞦韆節訂於4月21日上午8時在武當山下路頭玄天上帝廟舉行，賽事分為單人組和雙人組，再依年齡分為少年組、青年組、中年組等3組競技，最高獎金1萬元，參賽者並獲贈送玄天上帝加持的「竹製平安發財存錢筒」，即日起開始報名。

(中時)